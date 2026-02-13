Pedestre morre atropelado no Contorno, em Cariacica; motorista deixou local
Um pedestre morreu após ser atropelado na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, no bairro Mucuri, em Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (13). O motorista envolvido no acidente deixou o local sem prestar socorro. A vítima não teve o nome divulgado.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, foram acionados veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), da Perícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito fluiu com desvio, mas a pista foi totalmente liberada às 03h35. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. Já a Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).