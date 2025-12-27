Adolescente é baleado na Serra, e PM registra confusão durante socorro

Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite desta sexta-feira (26), no bairro Manguinhos, na Serra. Segundo a Polícia Militar, equipes que realizavam patrulhamento foram abordadas por moradores pedindo ajuda para socorrer o jovem, atingido por disparo de arma de fogo. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com a corporação, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e permaneceram no local aguardando a chegada da equipe. Durante a espera, houve aglomeração de pessoas, e alguns indivíduos teriam agredido os policiais, exigindo que a vítima fosse levada na viatura.

A irmã do adolescente decidiu não aguardar o socorro e fez o transporte do ferido em um carro particular, com acompanhamento da PM até o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra, onde ele recebeu atendimento médico.