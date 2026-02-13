Motociclista morre em acidente com carro e caminhão na ES 080, em Colatina
Um homem de 34 anos morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e outros dois veículos na rodovia ES 080, no bairro Quinze de Outubro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A batida aconteceu na tarde de quinta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motociclista colidiu na traseira de um caminhão e, em seguida, foi atingido por um carro.
Os motoristas do caminhão e do carro fizeram o teste do bafômetro, e os resultados deram negativo para consumo de bebida alcoólica. O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município.