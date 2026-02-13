Grande Vitória

Acidentes em sequência deixam três pessoas feridas no Contorno, em Cariacica

Colisões e engavetamento foram registrados na manhã desta sexta (13), na BR 101; trânsito ficou congestionado

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:58

Uma sequência de acidentes foi registrada na manhã desta sexta-feira (13) na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, em Cariacica. As ocorrências aconteceram em um intervalo de menos de uma hora e deixaram ao menos três pessoas feridas. O trânsito ficou congestionado na via.

1ª ocorrência

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a primeira ocorrência foi registrada às 7h48. A colisão traseira envolveu um caminhão e uma carreta. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e outra saiu ilesa. Para o atendimento, foram acionados veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária. A faixa 2 da pista norte precisou ser interditada. Às 11h, a Ecovias informou que a ocorrência seguia em andamento.

2ª ocorrência

Acidente na Rodovia do Contorno nesta sexta-feira (13) Crédito: Leitor | A Gazeta

Cerca de 40 minutos depois, às 8h24, um engavetamento envolvendo três carros foi registrado no mesmo quilômetro da rodovia. Durante o atendimento da ocorrência, uma motocicleta colidiu contra um dos veículos envolvidos e atingiu também um colaborador da concessionária que atuava no local.

No total, três vítimas ficaram ilesas, uma sofreu ferimentos leves e outra teve ferimentos de média gravidade. A faixa 1 da pista foi interditada, e o tráfego foi totalmente liberado às 10h25. Além das equipes da concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar também atuaram na ocorrência.

3ª ocorrência

Ainda segundo a Ecovias Capixaba, às 8h36, foi registrada uma terceira colisão traseira envolvendo um utilitário e uma carreta. As duas vítimas ficaram ilesas. A faixa 2 da pista norte foi interditada para atendimento, que também contou com apoio da PRF. A concessionária informou às 11h que a ocorrência seguia em andamento.

