Motociclista morre após colisão e fica preso sob caminhão em Vila Velha
Publicado em 13/02/2026 às 10h56
Um motociclista morreu após uma colisão na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Cocal, em Vila Velha. Com o impacto, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi parar debaixo de um caminhão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motociclista já estava morto. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foi acionada e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento.