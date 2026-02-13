Motociclista morre após colisão e fica preso sob caminhão em Vila Velha

Um motociclista morreu após uma colisão na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Cocal, em Vila Velha. Com o impacto, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi parar debaixo de um caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motociclista já estava morto. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foi acionada e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.