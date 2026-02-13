Lotérica é alvo de furto pela terceira vez no Centro de Itaguaçu

Uma lotérica foi alvo de bandidos na madrugada de quinta-feira (12) no centro de Itaguaçu , na região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , uma funcionária relatou que chegou para trabalhar e encontrou o local com a porta aberta e o ambiente revirado.

Em conversa com o produtor Fabricio Silva, da TV Gazeta, a proprietária do estabelecimento disse que os bandidos arrombaram duas portas, invadiram o local e levaram do caixa cerca de R$ 2,5 mil, além de um cofre vazio que seria descartado. O dinheiro levado estava guardado em outro cofre. Ainda segundo ela, esta é a terceira vez que a lotérica é alvo de furto. Em uma ocorrência anterior, um cofre pequeno foi arrancado da parede. Em outra ação, os suspeitos abriram um buraco e conseguiram violar o cofre.