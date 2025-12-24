Após tragédia com família, amigos morrem em outro acidente em Jaguaré

Acidente entre carros deixa dois amigos mortos em Jaguaré Crédito: Divulgação | PCES

Dois homens morreram na manhã desta quarta-feira (24) após o carro em que eles estavam, um Chevrolet Prisma, bater de frente com um Fiat Doblô na ES 430, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Esse é o segundo acidente com mortes registrado no município em menos de 12 horas envolvendo turistas que viajavam para as festas de fim de ano. Na madrugada, uma colisão na BR 101 provocou a morte de quatro pessoas de uma mesma família.

As duas vítimas do acidente na ES 430 foram identificadas como José Márcio Lima Correia e Josimario Aragão Barbosa, ambos de 43 anos. Segundo informações apuradas pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, Josimário tinha vindo da Bahia para passar o fim de ano com a família e reencontrou o amigo no município. José Márcio morava em Jaguaré com a esposa. Ambos eram naturais da Bahia.

Os dois amigos morreram no local, e os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. No outro veículo, havia três pessoas que ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.