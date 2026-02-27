Queda de barreira interdita parcialmente trecho da BR 262, em Iúna

A queda de uma barreira interditou parcialmente um trecho no km 185 da BR 262, em Iúna, na região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (27). A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por meio das redes sociais.

Outra via afetada pelas chuvas no município foi a ES 185, onde uma ponte precisou ser totalmente interditada na tarde de quinta-feira (26), após parte do asfalto ceder. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo realizou reparos emergenciais na via, que foi liberada no mesmo dia, por volta das 19h.