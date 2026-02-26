DER-ES interdita totalmente ponte danificada por chuva em Iúna

Um homem de 39 anos foi preso após tentar atirar duas vezes contra a ex-companheira em frente a uma creche, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a mulher possui uma medida protetiva contra o suspeito. Ela teria ido buscar o filho na unidade quando foi abordada pelo indivíduo. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

De acordo com o relato, a mulher afirmou que não queria conversar e tentou se afastar. Nesse momento, ele a segurou pelo pescoço, desferiu um soco em sua barriga e puxou seus cabelos. Em seguida, sacou um revólver da cintura e tentou atingi-la na cabeça, mas a arma falhou. A vítima conseguiu fugir e gritar por socorro. O suspeito fugiu logo depois.

Já à noite, um policial militar que estava de férias entrou em contato com a corporação após receber uma ligação informando que o suspeito pretendia se entregar, mas que estava com medo e só se apresentaria na presença do oficial. Os militares se reuniram e foram até o local indicado, uma estrada de terra em área isolada. O detido relatou que, mais cedo, teria ido a um bar no bairro Aracuí, onde vendeu sua motocicleta Honda Biz para comprar o revólver por R$ 4 mil.

Ele disse que não conhecia as pessoas com quem realizou as negociações. Ainda segundo o suspeito, após consumir uma garrafa de cerveja, ele foi até o local onde a ex-companheira estava. No entanto, declarou que apenas a segurou pelo braço e que teria tentado atirar contra si mesmo, e não contra a mulher. Afirmou também que a arma foi abandonada no local, mas ela não foi encontrada pelos policiais.