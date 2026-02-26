DER-ES interdita totalmente ponte danificada por chuva em Iúna
Foi totalmente interditada a ponte onde parte do asfalto cedeu e abriu um buraco na rodovia ES 185, na cidade de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. A medida do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que está reparando os estragos, foi divulgada pela Prefeitura na tarde desta quinta-feira (26). A previsão inicial é de que a via seja liberada às 19h.
O local ficou danificado após um temporal que atingiu o município na noite de quarta-feira (25), causando alagamentos e resultando em um acumulado de chuvas de mais de 170mm em 24h – [veja aqui como se mede chuva]. Ainda pode chover no município até sábado (28).