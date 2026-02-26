A Gazeta - Agora

DER-ES interdita totalmente ponte danificada por chuva em Iúna

Publicado em 26/02/2026 às 16h45
DER-ES interditou ponte onde buraco se abriu após chuvas em Iúna, no Caparaó do ES
DER-ES interditou ponte onde buraco se abriu após chuvas em Iúna, no Caparaó do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

Foi totalmente interditada a ponte onde parte do asfalto cedeu e abriu um buraco na rodovia ES 185, na cidade de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. A medida do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que está reparando os estragos, foi divulgada pela Prefeitura na tarde desta quinta-feira (26). A previsão inicial é de que a via seja liberada às 19h.

O local ficou danificado após um temporal que atingiu o município na noite de quarta-feira (25), causando alagamentos e resultando em um acumulado de chuvas de mais de 170mm em 24h – [veja aqui como se mede chuva]. Ainda pode chover no município até sábado (28).

Ponte é parcialmente interditada após chuvas em Iúna

Atualizado em 26/02/2026 às 16h47
Chuvas intensas abriram buraco no asfalto em ponte na ES 185, em Iúna
Chuvas intensas abriram buraco no asfalto em ponte na ES 185, em Iúna Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

Parte do asfalto cedeu e abriu um buraco em uma ponte na rodovia ES 185, na cidade de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. Na tarde desta quinta-feira (26), a Prefeitura informou sobre a interdição e disse que apenas a passagem de pequenos veículos está permitida. Os motoristas devem evitar o trecho, se possível.

Durante a noite de quarta-feira (25), o município foi atingido por um temporal que alagou ruas e registrou o acumulado de 172mm de água em 24h [veja aqui como se mede chuva]. A previsão indica que novas precipitações podem ocorrer no município até sábado (28).

Uma equipe do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) está no local desde o início da manhã, auxiliando os motoristas e realizando a manutenção. 

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil em Jaguaré

Publicado em 26/02/2026 às 15h13
Crime aconteceu em fevereiro, próximo a uma agência bancária no início do mês; imagens de câmeras ajudaram a identificar o autor

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (26) após cumprimento de mandado de internação.

O roubo aconteceu quando a vítima seguia para a agência bancária para realizar um depósito e acabou abordada por um criminoso armado, que levou uma bolsa com a quantia em dinheiro. O autor foi preso na última segunda-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente teria dado cobertura ao comparsa sobre a chegada da vítima. Ele foi encaminhado para a delegacia de São Mateus e permanece à disposição da Justiça.

Chuvas de 80mm em 40 minutos alagam ruas em Mimoso do Sul

Publicado em 26/02/2026 às 15h05
Temporal aconteceu no início da tarde de quinta-feira (26)

Chuvas fortes alagaram diversas ruas da cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (26). Segundo o prefeito Peter Costa, choveu cerca de 80mm em apenas 40 minutos. No bairro Vila da Penha, moradores registraram o volume e intensidade da 'cachoeira' que se formou (veja vídeo acima). No entanto, a água escoou rapidamente e equipes da prefeitura já realizam a limpeza das vias, que ficaram repletas de lama. 

Você sabe o que são milímetros de chuva? Veja aqui como é feita a medição

A Defesa Civil Municipal disse que está em campo e mais informações serão passadas após as ações.

Temporal com chuva de 170 milímetros gera alagamentos em Iúna, no ES

Publicado em 26/02/2026 às 13h03
Temporal atingiu a cidade na noite de quarta-feira (26)

Alagamentos foram registrados em Iúna, no Sul do Espírito Santo, após um temporal que atingiu a cidade na noite de quarta-feira (25). O volume de precipitação impressiona: 172 milímetros em intervalo de 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Apesar disso, não há moradores desalojados nem desabrigados. [Veja aqui como se mede a chuva]

A água já havia escoado na manhã desta quinta-feira (26), mas as ruas ficaram tomadas por lama. A prefeitura organizou equipes para a limpeza. 

As fortes chuvas devem persistir no município até o sábado (28). Em caso de emergência, os moradores podem ligar para a Defesa Civil de Iúna pelo (28) 99940-5094 ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101, em Linhares

Publicado em 26/02/2026 às 11h50
Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101, em Linhares
Acidente entre moto e caminhão deixa um morto na BR 101, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR 101, em Linharesno Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 8h40. A vítima morreu no local. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.

Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão nem sobre a identidade do motociclista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista não precisou ser interditada. No entanto, por volta das 10h, motoristas enfrentaram lentidão devido ao atendimento da ocorrência e à limpeza da via.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Científica e Civil para obter mais detalhes e aguarda retorno.

Homem é preso com duas espingardas e 11 pássaros silvestres em Guaçuí

Publicado em 26/02/2026 às 11h31
Onze pássaros silvestres e quatro armas foram apreendidos em Guaçuí, no Caparaó do ES
Onze pássaros silvestres e quatro armas foram apreendidos em Guaçuí, no Caparaó do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 39 anos foi preso na quarta-feira (25) por manter pássaros silvestres em cativeiro e possuir armas sem autorização em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais foram até a casa do suspeito para cumprir um mandado de prisão. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou se esconder, mas acabou detido.

Dentro da residência, foram encontrados seis coleiros e cinco trinca-ferros. As aves foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental e encaminhadas ao Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, onde foram entregues a agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Durante a ação, também foram apreendidas duas espingardas calibre .22 com cano modificado, dois revólveres de pressão, munições de diversos calibres e um aparelho celular.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por manter animais silvestres sem autorização — com aumento de pena por se tratar de espécie ameaçada de extinção — e por porte ilegal de arma. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Caminhão-cegonha ignora restrição e 'agarra' na Ponte de Ferro de Cachoeiro

Publicado em 26/02/2026 às 10h53
Carreta precisou retornar de marcha ré para sair do local

Um caminhão-cegonha ficou preso ao tentar atravessar a Ponte de Ferro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (25). Vídeos feitos por moradores mostram o veículo dando marcha à ré, sob orientação da Polícia Militar (PM), que informou ter prestado apoio a uma equipe de trânsito do município.

Segundo o subsecretário municipal de Trânsito, Paulo Chagas, o comprimento e a largura de veículos pesados tornam a travessia pela ponte inviável. Além disso, a conduta é considerada infração de trânsito de natureza média, já que a carreta trafegava em local e horário não permitidos pela regulamentação municipal, que proíbe a circulação de caminhões à noite sem autorização.

Uma equipe da prefeitura irá ao local para verificar se placas de sinalização foram danificadas e se haverá necessidade de reparos. A Guarda Civil Municipal foi procurada para informar se o motorista foi multado, mas, até o momento, não houve retorno.

Mulher é flagrada pela polícia transportando R$ 220 mil em dinheiro em Vila Velha

Publicado em 26/02/2026 às 10h16
Mulher carregava a quantia de R$ 220.000,00 em dinheiro vivo, em Vila Velha
Mulher carregava a quantia de R$ 220.000,00 em dinheiro vivo, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Uma mulher foi abordada na tarde de terça-feira (25), em Vila Velha, transportando R$ 220 mil em espécie. A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a força-tarefa, durante a abordagem foi constatado que a mulher carregava a quantia de R$ 220.000 em dinheiro vivo. Como não houve comprovação idônea sobre a origem do dinheiro — e a abordada se limitou a afirmar que os valores pertenceriam a outra pessoa — foram lavrados os termos de polícia judiciária e realizada a apreensão do montante, além do aparelho celular que estava em posse dela, para aprofundamento das investigações.

* A FICCO/ES é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas Polícias Militar e Penal do Espírito Santo, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Homem tenta matar ex-companheira e arma falha duas vezes em Castelo

Atualizado em 26/02/2026 às 10h20

Um homem de 39 anos foi preso após tentar atirar duas vezes contra a ex-companheira em frente a uma creche, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a mulher possui uma medida protetiva contra o suspeito. Ela teria ido buscar o filho na unidade quando foi abordada pelo indivíduo. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

De acordo com o relato, a mulher afirmou que não queria conversar e tentou se afastar. Nesse momento, ele a segurou pelo pescoço, desferiu um soco em sua barriga e puxou seus cabelos. Em seguida, sacou um revólver da cintura e tentou atingi-la na cabeça, mas a arma falhou. A vítima conseguiu fugir e gritar por socorro. O suspeito fugiu logo depois.

Já à noite, um policial militar que estava de férias entrou em contato com a corporação após receber uma ligação informando que o suspeito pretendia se entregar, mas que estava com medo e só se apresentaria na presença do oficial. Os militares se reuniram e foram até o local indicado, uma estrada de terra em área isolada. O detido relatou que, mais cedo, teria ido a um bar no bairro Aracuí, onde vendeu sua motocicleta Honda Biz para comprar o revólver por R$ 4 mil.

Ele disse que não conhecia as pessoas com quem realizou as negociações. Ainda segundo o suspeito, após consumir uma garrafa de cerveja, ele foi até o local onde a ex-companheira estava. No entanto, declarou que apenas a segurou pelo braço e que teria tentado atirar contra si mesmo, e não contra a mulher. Afirmou também que a arma foi abandonada no local, mas ela não foi encontrada pelos policiais.

O homem foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

Tio é preso por estuprar sobrinho autista de 5 anos em Vila Valério

Publicado em 26/02/2026 às 09h22

Um homem de 61 anos foi detido e indiciado pelo estupro do próprio sobrinho, uma criança de 5 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na localidade de Córrego da Fama, em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na quarta-feira (25). De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito é tio paterno da vítima, e os abusos vinham acontecendo desde meados de 2024. A denúncia foi formalizada pela mãe da criança.

O caso foi investigado pela Delegacia de Jaguaré. Após a coleta de provas e a confirmação da autoria do crime, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha.

A Polícia Civil informou que o agressor foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele foi indiciado pela prática do crime hediondo de estupro de vulnerável. Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), o nome do investigado não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

Motorista foge pelo porta-malas após capotar carro furtado em Vitória

Publicado em 26/02/2026 às 08h32
Carro furtado ficou com as rodas para cima após capotar na Avenida Cezar Hilal, em Vitória
Carro furtado capota na Avenida Cezar Hilal, em Vitória, e motorista foge do local Crédito: Alberto Borem

Um carro furtado foi encontrado capotado, com as rodas para cima, na manhã desta quinta-feira (5), na Avenida Cezar Hilal, em Vitória. O veículo ocupava uma faixa no sentido Praia do Canto, nas proximidades da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Câmeras de videomonitoramento flagraram o motorista saindo pelo porta-malas e correndo por uma rua do bairro Bento Ferreira. 

O acidente ocorreu por volta das 5h. Antes de capotar, o carro atingiu a ciclovia que divide as pistas e danificou a proteção lateral destinada aos ciclistas, sem necessidade de interdição.

Carro furtado ficou com as rodas para cima após capotar na Avenida Cezar Hilal, em Vitória
Veículo que capotou foi removido e encaminhado para um pátio do Detran|ES Crédito: Alberto Borem

Por volta das 6h15, o Corsa prata ainda estava no local, ligado, com portas travadas e lanternas acesas. Os pneus estavam carecas. Apesar da interdição parcial, o trânsito seguia tranquilo.

O veículo foi removido por um guincho e encaminhado a um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), em Cariacica. Equipes espalharam pó de serra na pista para evitar que o óleo causasse novos acidentes. Até a publicação desta reportagem, o motorista do carro não havia sido localizado.

Foragido apontado como líder do tráfico de Carapebus é capturado em Minas Gerais

Publicado em 25/02/2026 às 21h45

Um homem de 22 anos, apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, foi capturado no município de Governador Valadares, em Minas Gerais. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) na noite desta quarta-feira (25).

Ele é investigado por uma série de homicídios marcados pelo uso de armamento pesado e extrema violência e estava evadido do sistema prisional desde fevereiro de 2025.

Mais detalhes sobre a captura, realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26). A Polícia Civil adiantou, porém, que é apontado como um dos executores de um duplo homicídio qualificado ocorrido no Balneário de Carapebus, em setembro do ano passado.

Na ocasião, um grupo criminoso, do qual esse homem faria parte, invadiu a residência das vítimas utilizando fuzil, pistolas, espingarda calibre 12 e uniformes falsos. Além desse crime, ele é suspeito de outros assassinatos e tentativas de homicídio relacionados à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região.

Operação da PF prende foragidos da Justiça no Espírito Santo

Atualizado em 25/02/2026 às 21h04

Dezessete foragidos da Justiça foram presos na manhã desta quarta-feira (25) durante a Operação Rio Grande da Polícia Federal, em conjunto com policiais militares de Minas Gerais e do Espírito Santo. Dos onze municípios onde aconteceram as prisões, dois estão em terras capixabas, sendo eles Domingos Martins, na Região Serrana, e outro em Cariacica, na Grande Vitória. A corporação não informou quantas pessoas foram encontradas no Estado. 

Em MG, os presos estavam em diferentes municípios, entre eles Manhuaçu, Mutum, Simonésia, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Abre Campo, Manhumirim, Sericita e São Francisco do Glória.

Segundo a corporação federal, a maioria tinha mandado de prisão expedido pela comarca de Manhuaçu e região por prática de crimes diversos como: homicídios qualificados, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, violência doméstica, porte ilegal de armas, entre outros. A PF informou que os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça. 

Caranguejos são apreendidos durante prisão de suspeito de tentativa de assassinato no ES

Publicado em 25/02/2026 às 19h25
Polícia foi cumprir mandado de prisão na casa do suspeito, mas encontrou animais silvestres

Mais de 50 caranguejos e um pássaro foram apreendidos durante a prisão de investigado em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (24). A Polícia Civil foi até a Praia do Além para prender o suspeito, de 34 anos, que teria tentado matar a tiros um homem de 29 anos em novembro de 2025. Ele confessou o crime, mas disse que a arma foi jogada no mar. Após a prisão, ele prosseguiu ao Centro de Detenção Provisória.

Os policiais foram até a residência para realizar buscas no bairro Morada do Sol e encontraram um casal, já os animais estavam no andar inferior do imóvel. Os dois explicaram que moravam ali como inquilinos e um jovem, de 20 anos, assumiu que os bichos eram dele e acabou detido. Segundo a PC, os crustáceos possivelmente foram capturados durante o período de defeso, quando a prática é proibida; já a ave silvestre era mantida em cativeiro ilegalmente. 

O suspeito de 20 anos foi levado à delegacia e assinou um Termo Circunstanciado por crime ambiental. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo quando intimado. Os caranguejos foram devolvidos ao manguezal da região e o pássaro levado para os órgãos ambientais responsáveis pela reabilitação.

Homem é morto em briga de rua na Vila Rubim em Vitória

Publicado em 25/02/2026 às 19h02

Uma briga terminou com um homem morto na Vila Rubim, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (25). A Polícia Militar informou que a vítima recebeu um golpe de arma branca, mas não especificou qual objeto foi usado, durante um confronto com outro homem em uma rua da região. O Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu/192) constatou a morte no local e, logo após, a perícia foi acionada. Não há informação sobre a identidade dos envolvidos e nem detalhes sobre a dinâmica do homicídio. 

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", informou. 

Justiça mantém prisão de homem que matou dono de bar em Vila Velha

Atualizado em 25/02/2026 às 19h34
João Carlos Spedo (destaque) foi morto a facadas. O suspeito do crime é Carlos Alberto Lameri Cruz
João Carlos Spedo (destaque) foi morto com golpes de canivete. O suspeito do crime é Carlos Alberto Lameri Cruz Crédito: Reprodução

A Justiça do Espírito Santo determinou, durante audiência de custódia nesta quarta-feira (25), a prisão preventiva de Carlos Alberto Lameri Cruz, de 57 anos. Ele, que estava preso em flagrante até então, está no sistema prisional desde a noite da última segunda-feira (23), quando matou a golpes de canivete João Carlos Spedo, de 61 anos, dentro do "Bar do João", pertencente ao idoso. A Polícia Civil investiga se o assassinato aconteceu por dívida. 

Conforme descrito no documento assinado pela juíza Raquel de Almeida Valinho, ao qual a reportagem da TV Gazeta teve acesso, a prisão é necessária para o seguimento do processo e proteção das testemunhas. A magistrada cita ainda que a liberdade dele colocaria em risco a ordem pública, pois Carlos mostrou conduta de risco elevado à sociedade ao agir com extrema violência e utilizar uma arma branca. 

Além das atitudes do acusado, Valinho verificou como proporcional a decisão da prisão preventiva, já que o indiciado possui outros registros criminais, todos por violência doméstica. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto. 

Após mais de 200 dias sem crimes violentos, homem é morto a facadas em Marataízes

Atualizado em 26/02/2026 às 09h09
Crime ocorreu na manhã de quarta-feira (25) na Barra do Itapemirim

Após cerca de 229 dias sem crimes violentos em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, um homem foi morto a facadas na Barra do Itapemirim na manhã desta quarta-feira (25). Jefferson de Andrade Sales, de 46 anos, chegou a ser socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Civil.

A corporação afirmou que o principal suspeito, de 15 anos, fugiu em seguida, mas foi localizado e levado à delegacia. A advogada Julia Lemos Amaro, que representa o adolescente, entrou em contato com a reportagem de A Gazeta e afirmou que seu cliente se apresentou às autoridades policiais na presença dela.

Ele será apresentado ao Ministério Público, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, para as providências legais cabíveis, segundo o delegado Daniel Araújo. Durante as buscas pelo menor no local do crime, um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas – segundo a advogada do suspeito de 15 anos,  esse rapaz não teria ligação com o caso do homicídio.

ATUALIZAÇÃO: Após a publicação desta matéria, a advogada que representa o adolescente apreendido pelo homicídio entrou em contato com a reportagem informando a versão da defesa sobre o caso. O texto foi atualizado.

Passageira é detida com mais de 20 quilos de maconha em Guarapari

Publicado em 25/02/2026 às 16h04
27 tabletes de maconha foram encontrados dentro de mala; droga seria entregue em Vila Velha
Cão farejador da PRF indicou a presença da droga e 27 tabletes de maconha foram encontrados na mala de uma passageira Crédito: Divulgação/PRF

Uma mulher foi detida após serem encontrados 27 tabletes (aproximadamente 21 quilos) de maconha dentro de uma mala, que estava no bagageiro de um ônibus que saiu de São Paulo e seguia em direção a Vitória. A fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), em Guarapari, na região Metropolitana do Espírito Santo.

Segundo a corporação, cães farejadores indicaram que havia algo ilícito na bagagem e, após os policiais checarem, foi encontrada a substância que aparentava ser maconha. Uma passageira do ônibus confirmou ser a proprietária da mala e contou que havia pegado emprestada com uma amiga, não tendo visto o que tinha dentro.

A mulher ainda afirmou que levaria o conteúdo para uma outra pessoa em Vila Velha — local de destino da suspeita. Após isso, ela foi detida e levada para uma Delegacia de Polícia Civil. A droga também foi apreendida.

Irmãos são encontrados após 59 horas desaparecidos no Pico da Bandeira

Publicado em 25/02/2026 às 13h42
Os irmãos Jonathan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e Juliana Peixoto Ribeiro, de 27 anos, desapareceram na subida ao Pico da Bandeira, no Caparaó do ES
Os irmãos Jonathan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e Juliana Peixoto Ribeiro, de 27 anos, desapareceram na subida ao Pico da Bandeira, no Caparaó do ES Crédito: Arquivo pessoal

Foram encontrados os dois irmãos que estavam desaparecidos após iniciarem a subida ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo. Eles começaram a trilha às 2h de segunda-feira (23) e foram encontrados às 13h desta quarta-feira (25), após 59 horas.

A informação foi confirmada pelas equipes de busca, formadas por militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e de Minas Gerais, além de servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários.

Segundo as equipes, os irmãos foram encontrados em uma casa na localidade de Santa Marta, em Ibitirama. Eles serão encaminhados à portaria do parque, em Dores do Rio Preto, onde reencontrarão a família. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles nem sobre como as equipes de busca chegaram ao local onde estavam.

Mais informações em instantes