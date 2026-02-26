Temporal com chuva de 170 milímetros gera alagamentos em Iúna, no ES

Alagamentos foram registrados em Iúna, no Sul do Espírito Santo, após um temporal que atingiu a cidade na noite de quarta-feira (25). O volume de precipitação impressiona: 172 milímetros em intervalo de 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Apesar disso, não há moradores desalojados nem desabrigados. [Veja aqui como se mede a chuva]