Acidente com quatro veículos mata quatro pessoas na BR 101

Colisão envolvendo quatro carros mata quatro pessoas na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um acidente envolvendo quatro veículos — Toyota Corolla, Fiat Palio, RAM 250 e Chevrolet Cruze — provocou a morte de quatro pessoas na madrugada desta quarta-feira (24), por volta de 0h05, na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as quatro vítimas estavam no Fiat Palio, sendo elas um homem de 43 anos que conduzia o veículo, uma mulher de 39 anos que estava no banco do passageiro e duas crianças, de 7 e 10 anos, que ocupavam o banco traseiro. As mortes foram confirmadas pelo médico da concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração da rodovia.

De acordo com a PRF, a caminhonete RAM seguia no sentido Norte da BR 101 quando colidiu na traseira do Fiat Palio. Com o impacto, o veículo perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente um Chevrolet Cruze e, em seguida, colidiu de frente com um Toyota Corolla.

Após o acidente, o motorista da RAM fugiu do local. Equipes de segurança trabalham para identificá-lo e localizá-lo. Além das quatro mortes, outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região, mas o estado de saúde e as unidades de atendimento não foram divulgados.