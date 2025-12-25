Domingos Martins

Morre criança que estava em garupa de moto envolvida em acidente na BR 262

William Leite dos Santos, de 12 anos, estava em veículo conduzido pelo pai, Marcos Roberto Leite Santos, de 34 anos, que morreu na colisão

William Leite estava na garupa da moto que se envolveu em um acidente na 262 Crédito: Reprodução

O menino de 12 anos envolvido em um acidente em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, no último domingo (21), não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (23). William Leite dos Santos tinha ficado em estado grave após a colisão entre a moto em que estava, conduzida por seu pai, e um Fiat Toro, na BR 262.

O pai de William, Marcos Roberto Leite Santos, de 34 anos, morreu no local. O enterro da criança ocorreu na manhã desta quinta-feira (25), no Cemitério de Marechal Floriano.



A informação da morte da criança foi confirmada na quarta-feira (24) pela Prefeitura de Domingos Martins. Em nota de pesar, a administração lamentou o ocorrido com William, que era aluno da rede municipal de ensino. Ainda segundo o Executivo municipal, a família optou por doar os órgãos do menino.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta seguia no sentido Marechal Floriano–Domingos Martins. Ao tentar virar à esquerda para acessar a cidade, o motociclista teria sido atingido pera caminhonete, que vinha no sentido oposto da rodovia. O motorista da Toro relatou à PRF que a moto não teria utilizado o recuo existente na pista para realizar a conversão.

Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída, e o guidão chegou a se soltar, sendo arremessado a metros de distância. A frente da caminhonete também ficou danificada.

Na Toro estavam um casal e um adolescente. Eles não se feriram. O grupo informou que é de Belo Horizonte, estava em passeio no Espírito Santo e retornava para a capital mineira no momento do acidente.

