Morre criança que estava em garupa de moto envolvida em acidente na BR 262

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:56
O menino de 12 anos envolvido em um acidente em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, no último domingo (21), não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (23). William Leite dos Santos tinha ficado em estado grave após a colisão entre a moto em que estava, conduzida por seu pai, e um Fiat Toro, na BR 262.
O pai de William, Marcos Roberto Leite Santos, de 34 anos, morreu no local. O enterro da criança ocorreu na manhã desta quinta-feira (25), no Cemitério de Marechal Floriano.
A informação da morte da criança foi confirmada na quarta-feira (24) pela Prefeitura de Domingos Martins. Em nota de pesar, a administração lamentou o ocorrido com William, que era aluno da rede municipal de ensino. Ainda segundo o Executivo municipal, a família optou por doar os órgãos do menino.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta seguia no sentido Marechal Floriano–Domingos Martins. Ao tentar virar à esquerda para acessar a cidade, o motociclista teria sido atingido pera caminhonete, que vinha no sentido oposto da rodovia. O motorista da Toro relatou à PRF que a moto não teria utilizado o recuo existente na pista para realizar a conversão.
Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída, e o guidão chegou a se soltar, sendo arremessado a metros de distância. A frente da caminhonete também ficou danificada.
Na Toro estavam um casal e um adolescente. Eles não se feriram. O grupo informou que é de Belo Horizonte, estava em passeio no Espírito Santo e retornava para a capital mineira no momento do acidente.
