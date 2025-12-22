Domingos Martins

Homem morre e criança fica em estado grave após acidente na BR 262

Homem conduzia uma motocicleta e levava a criança na garupa quando ocorreu a colisão com uma caminhonete na altura de Domingos Martins

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:32

Um homem morreu e uma criança ficou em estado grave após acidente na BR 262 Crédito: Roberto Pratti

Um homem morreu e uma criança de 10 anos ficou em estado grave após um acidente registrado na tarde de domingo (21) na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima, identificada como Marcos Roberto Leite Santos, de 34 anos, conduzia uma motocicleta e levava a criança na garupa quando ocorreu a colisão como uma caminhonete Fiat Toro. O homem morreu no local. Já a criança foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta seguia no sentido Marechal Floriano–Domingos Martins. Ao tentar virar à esquerda para acessar a cidade, o motociclista teria sido atingido pera caminhonete, que vinha no sentido oposto da rodovia. O motorista da Toro relatou à PRF que a moto não teria utilizado o recuo existente na pista para realizar a conversão.

Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída, e o guidão chegou a se soltar, sendo arremessado a metros de distância. A frente da caminhonete também ficou danificada

Na Toro estavam um casal e um adolescente. Eles não se feriram. O grupo informou que é de Belo Horizonte, estava em passeio no Espírito Santo e retornava para a capital mineira no momento do acidente. Os ocupantes preferiram não conceder entrevista.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

(Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.)

