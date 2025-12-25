Jovem morre após caminhão que transportava abacaxis tombar em Cachoeiro

Caminhão que transportava abacaxis tombou às margens da ES 482, em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta

Um jovem morreu e um homem ficou ferido após um caminhão que transportava abacaxis tombar às margens da Rodovia ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia em direção a Alegre quando capotou. O Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam as vítimas, que ficaram presas às ferragens.

O motorista foi identificado como Jhonata de Almeida Costa, de 34 anos. Ele ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade. O passageiro era o jovem Ronald Luciano da Silva, de 18 anos, que morreu com a batida. Ambos eram moradores de Marataízes. No local, a repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, apurou ainda que os dois seguiam para Ipatinga, em Minas Gerais.