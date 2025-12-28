Associação oferece recompensa para encontrar suspeito de agredir PM em Vila Velha

Segundo a polícia, o autor da agressão é Kennedy Thaumaturgo Rocha Junior Crédito: Arquivo pessoal

A Associação das Praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo (Aspra-ES) anunciou uma recompensa de R$ 10 mil para quem fornecer informações que levem ao paradeiro do homem suspeito de agredir um policial militar em Vila Velha. De acordo com a polícia, o autor da agressão é Kennedy Thaumaturgo Rocha Junior, que já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e é considerado foragido.

(assista abaixo), é possível ver que o cabo da PM Mariusom Marianelli Jacintho sofre dois golpes, um no corpo e outro na cabeça, desferidos com uma barra de ferro com uma base de concreto. A briga teria começado após o policial ter urinado na grama, ao lado do posto. caso aconteceu na tarde de sexta-feira (26) , em um posto de combustíveis no bairro Coqueiral de Itaparica. Em vídeo que registra a agressão, é possível ver que o cabo da PM Mariusom Marianelli Jacintho sofre dois golpes, um no corpo e outro na cabeça, desferidos com uma barra de ferro com uma base de concreto. A briga teria começado após o policial ter urinado na grama, ao lado do posto.

"Contamos com o apoio da população para que o agressor seja localizado, devidamente responsabilizado e para que a justiça seja feita", diz a nota da Aspra.

A associação pede que as denúncias sejam feitas pelos telefones 181 ou 190. "Não vamos permitir que esse crime fique impune. Não descansaremos até que a justiça seja feita", comenta a entidade.

Mariusom foi levado inicialmente ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, sendo transferido posteriormente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanece internado em estado grave.

Cabo da Policial Militar Marilson Marianelli Jacinto foi agredido em um posto de combustiveis no Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal

Em coletiva de imprensa na tarde de sábado (27), o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, informou que a corporação mantém um cerco policial para localizar o suspeito. "As diligências são ininterruptas desde o fato. A prisão dele é uma questão de honra para a Polícia Militar", disse o comandante em entrevista coletiva.

Caus destacou que a busca pelo suspeito ocorre não apenas na Grande Vitória, mas também no interior do Estado. Durante as diligências, a PM chegou a endereços de familiares. Em um deles, o filho do suspeito teria informado que o pai pretendia se entregar e confirmou aos policiais que Kennedy foi o autor da agressão.

Estado de saúde

O policial está internado no Hospital São Lucas, com quadro considerado crítico. Segundo o comandante-geral, o militar teve traumatismo craniano e apresenta edema cerebral. A equipe médica ainda avalia a necessidade de cirurgia. “Nós acreditamos em Deus para salvar o nosso policial militar”, declarou o comandante-geral.

Mariusom trabalha no quartel da corporação no bairro Maruípe, em Vitória. De acordo com apuração da TV Gazeta, ele formado em Direito e em Letras, além de ter pós-graduações. Colegas de farda descrevem o cabo como "uma pessoa extremamente prestativa e profissional".

Procurada por celular no sábado (27), a esposa do agressor disse que não sabe onde o marido está.

Momento da agressão

A agressão ocorreu na tarde de sexta-feira (26), em um posto de combustíveis no bairro Itaparica, em Vila Velha. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial é atingido e cai desacordado.

No vídeo, o policial aparece em um carro preto discutindo com pessoas próximas a um contêiner. Em determinado momento, um dos envolvidos pega a barra, avança e atinge o militar, que tenta se defender. Na sequência, o agressor desfere outro golpe, desta vez diretamente na cabeça da vítima, que cai no chão. Após isso, outras pessoas entram na confusão, até que uma mulher que estava dentro do carro do policial desce armada, momento em que a briga termina.

O homem que aparece correndo e dando um chute no policial foi localizado em casa, levado à delegacia, ouvido como testemunha e liberado. Ele é filho do agressor.