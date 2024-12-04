Motoboy lançado da 3ª Ponte em ciclovia vai ficar 45 dias sem trabalhar

O entregador disse que ficar sem trabalhar durante esse período representa um grande prejuízo. Além do afastamento, a moto e o celular, usados pelo jovem para realizar as entregas, ficaram destruídos após o acidente. "Estou gastando com remédio sem poder trabalhar. Ainda estou vendo o que eu vou fazer", disse. Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta é possível ver a moto e o carro momentos depois do acidente, ainda na ponte. Veja abaixo.