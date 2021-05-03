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Imunização

Grande Vitória: confira datas para agendamento de vacinação contra a Covid-19

Os municípios da Grande Vitória abrem novas vagas para imunização contra a Covid-19. Pessoas com comorbidades e idosos vão ser vacinadas
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

03 mai 2021 às 15:14

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 15:14

A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Os municípios da Grande Vitória vão abrir novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19. Pessoas com comorbidade e idosos estão na lista dos grupos prioritários.
No grupo com comorbidade, pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental como autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística, gestantes e puérperas com comorbidades estão entre os primeiros a serem vacinados. 
Confira os detalhes: 

GUARAPARI

agendamento será aberto nesta segunda-feira (3) à partir das 17h, no site da prefeitura. Serão 1.800 vagas.  De acordo com a prefeitura, pessoas com doença renal crônica que fazem diálise, pessoas fibrose cística, gestantes e puerpérias com comorbidades, pessoas com obesidade mórbida e quem têm deficiência permanente cadastrada no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idades entre 55 e 59 anos podem fazer o agendamento. Para o momento da imunização, a Prefeitura pede que a pessoa leve como comprovação para a vacinação, do documento de identificação com foto mais, laudo médico, prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.
O agendamento também será nesta segunda-feira (03), a partir das 17 horas, no site da prefeitura de Vila Velha. O grupo que pode fazer o cadastramento e agendamento são pessoas com comorbidades. As doses serão aplicadas a partir desta terça-feira (04). .No momento da vacinação é necessário que a pessoa ou responsável apresente laudo médico original ou prescrição médica com cópia, documento com foto, e no caso de gestante também com comorbidade o cartão da vacina e laudo médico.
Os munícipes de Cariacica podem realizar o agendamento por meio do link. As vacinas são para a primeira dose de pessoas com comorbidade, idosos com 60 anos ou mais e segunda dose para trabalhadores de saúde (AstraZeneca). Para vacinação do grupo com comorbidade são necessários os seguintes documentos: laudo médico, prescrição médica ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento. Estes documentos precisam ser datados nos últimos três anos.
A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) destaca que o agendamento online para as vacinas contra a Covid-19 teve início na sexta-feira (30) e que ainda há 1.992 vagas para os idosos com idade acima de 60 anos que precisam tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já para as pessoas com comorbidade, o agendamento será aberto ao longo desta semana, no site da Prefeitura.
O agendamento teve início nesta segunda-feira (03) para o público de 60 a 64 anos.  Para realizar o agendamento, é necessário acessar o site da Prefeitura de Guarapari. No dia da vacinação, é preciso apresentar comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), além de apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

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