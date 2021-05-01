Veja comprovantes necessários para grávidas e pessoas com comorbidade vacinarem

As grávidas fazem parte do próximo grupo prioritário a ser imunizado no Espírito Santo Crédito: PVProductions/Freepik

Segundo a resolução nº 048/2021 do Comissão Intergestores Bipartite (CIB), serão necessárias duas fases para a complementação deste grupo de mais de meio milhão de capixabas.

As regras foram publicadas na resolução pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , sendo que alguns aspectos já estavam definidos. Um deles é que, para quem tem comorbidade, será necessário apresentar um laudo com até três anos de emissão (após 2018), comprovando a doença.

"A Sesa reforça que esses pacientes já são acompanhados nas unidades básicas de saúde e a própria equipe de saúde poderá emitir o documento, que é o mesmo que já é utilizado na comprovação da comorbidade para vacinação de influenza (gripe). Bem como apresentar laudo da rede privada, caso o acompanhamento da doença não seja feito pelo SUS", diz o órgão, em nota.

Assim como as pessoas com comorbidades, a Sesa ressalta que as gestantes também deverão apresentar um comprovante de sua condição, com um exame laboratorial ou clínico. Vale ressaltar que as grávidas ainda serão divididas por grupos, e as que têm doença pré-existente terão prioridade na vacinação. As puérperas (mulheres no pós-parto) também são público-alvo na próxima etapa.



Confira abaixo a lista de comorbidades, as etapas e ordem de prioridade de vacinação, e os documentos exigidos.



LISTA DE COMORBIDADES

Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão arterial resistente; Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; Insuficiência cardíaca; Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e pericardiopatias; Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; Doença cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Síndrome de down; Cirrose hepática.

No plano de imunização há 21 comorbidades relacionadas, cujos pacientes vão ser contemplados com a vacina em fases diferentes.



COMPROVANTES EXIGIDOS

Como comprovação para a vacinação, deverá ser apresentado um dos documentos abaixo, além do documento de identificação com foto:

Laudo médico;

Prescrição médica;

Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz tratamento.

Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das unidades de saúde.

A data do documento comprobatório deverá ser de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos, para condições permanentes e 90 dias para condições adquiridas e transitórias (gestantes e puérperas), e os serviços de vacinação deverão reter a cópia.

ETAPAS DE VACINAÇÃO

Fase I: vão vacinar vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado

Na faixa etária entre 18 e 59 anos de idade:

Pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental (autismo, paralisia cerebral ou outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental); Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise); Pessoas com fibrose cística; Gestantes e puérperas com comorbidades pré-determinadas no PNO (listadas acima); Pessoas com obesidade mórbida (índice de massa corpórea - IMC ≥ 40).



Na faixa etária entre 55 e 59 anos de idade:



Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Fase II: vão vacinar vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade:

I. 50 a 59 anos;

II. 40 a 49 anos;

III. 30 a 39 anos;

IV. 18 a 29 anos.



Pessoas com comorbidades pré-determinadas no PNO; Gestantes e Puérperas independentemente de condições pré-existentes; Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Arquivos & Anexos Resolução N° 048/2021 - CIB/ES Critérios de priorização para vacinação contra a Covid-19 dos grupos de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

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