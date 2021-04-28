ES vai receber mais 106 mil doses de vacina para a Covid-19 esta semana

O Espírito Santo recebe doses de vacina contra a Covid-19 todas as semanas Crédito: Divulgação/Sesa

O ES vai receber 106.200 doses da vacina contra a Covid-19 esta semana. Serão 104 mil doses da Oxford e 2.200 da Coronavac. Com essas doses, pretendemos iniciar o próximo grupo prioritário, que é comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 28, 2021

DOSES INSUFICIENTES

Apesar de o volume total ser superior ao enviado na quinta-feira passada (22), quando o Estado recebeu 70,4 mil doses, a Coronavac não chegou em quantidade suficiente para suprir a demanda dos municípios que precisam aplicar a segunda dose na população. Nesta terça-feira (27), em 26 cidades moradores deveriam ter começado a receber a nova aplicação nesta semana, mas não há imunizante disponível. Agora, esse quadro é registrado em 37 municípios, segundo a Sesa.

O problema está sendo registrado porque, no final de março, o Ministério da Saúde havia orientado os Estados a usar todo o estoque das vacinas, em vez de fazer a reserva de metade para a segunda dose, porque haveria distribuição posterior para concluir o ciclo de imunização. Nesta semana, o órgão federal mudou seu posicionamento ao perceber que não haveria volume suficiente para atender a demanda.

Vale ressaltar que as pessoas que receberam a primeira dose de uma vacina, não podem receber a segunda de outra farmacêutica. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, já afirmou que não há estudos de segurança e eficácia disponíveis para subsidiar o cruzamento de doses de fabricantes distintos.

GRÁVIDAS

Quase 48 mil grávidas e puérperas deverão ser vacinadas contra a Covid-19 no Espírito Santo a partir da próxima semana. Na segunda-feira (26), o Ministério da Saúde enviou uma nota técnica orientando que essas mulheres fossem inseridas no grupo prioritário para receber o imunizante. Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes com comorbidades. A Sesa pretende iniciar a imunização deste público entre os dias 6 e 7 de maio.

As grávidas com comorbidades serão vacinadas na Fase I, ou seja, terão prioridade. Já as gestantes e puérperas, independentemente de condições pré-existentes, serão atendidas na Fase II da campanha de vacinação. Não apenas para esse público, a imunização dos próximos grupos prioritários será dividida em duas etapas, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

Fase 1 - Vacinar proporcionalmente, conforme o quantitativo de doses disponibilizado:

Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise)independentemente da idade;

Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade;

Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Fase 2 - Vacinar proporcionalmente, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC;

Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.

O plano de imunização contra a Covid-19 ainda vai contemplar a partir de maio as pessoas com comorbidades que, no Espírito Santo, são estimadas em cerca de 393 mil pessoas. Também serão atendidas as que têm deficiência permanente, cuja estimativa populacional no Estado chega a 148 mil.