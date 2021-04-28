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Plano de imunização

ES vai receber mais 106 mil doses de vacina para a Covid-19 esta semana

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais; com a nova remessa, pessoas com comorbidades e grávidas começam a ser vacinadas

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:03

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:03
O Espírito Santo recebeu, nesta quinta-feira (08), a 12ª remessa de vacinas contra a Covid-19. São 84.350 doses
O Espírito Santo recebe doses de vacina contra a Covid-19 todas as semanas Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo vai receber 106.200 doses de vacina contra a Covid-19 nesta semana. Na nova remessa, anunciada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais, 104 mil são da Astrazeneca e 2,2 mil, da Coronavac. 
Com a chegada das doses, o Estado vai poder iniciar a imunização das pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, grávidas e puérperas (mulheres no período pós-parto).
As remessas são enviadas todas as semanas aos Estados pelo Ministério da Saúde, mas a data ainda não foi confirmada pelo órgão, nem pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

DOSES INSUFICIENTES

Apesar de o volume total ser superior ao enviado na quinta-feira passada (22), quando o Estado recebeu 70,4 mil doses, a Coronavac não chegou em quantidade suficiente para suprir a demanda dos municípios que precisam aplicar a segunda dose na população. Nesta terça-feira (27), em 26 cidades moradores deveriam ter começado a receber a nova aplicação nesta semana, mas não há imunizante disponível. Agora, esse quadro é registrado em 37 municípios, segundo a Sesa. 

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O problema está sendo registrado porque, no final de março, o Ministério da Saúde havia orientado os Estados a usar todo o estoque das vacinas, em vez de fazer a reserva de metade para a segunda dose, porque haveria distribuição posterior para concluir o ciclo de imunização. Nesta semana, o órgão federal mudou seu posicionamento ao perceber que não haveria volume suficiente para atender a demanda. 
Vale ressaltar que as pessoas que receberam a primeira dose de uma vacina, não podem receber a segunda de outra farmacêutica.  O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, já afirmou que não há estudos de segurança e eficácia disponíveis para subsidiar o cruzamento de doses de fabricantes distintos. 

GRÁVIDAS

Quase 48 mil grávidas e puérperas deverão ser vacinadas contra a Covid-19 no Espírito Santo a partir da próxima semana. Na segunda-feira (26), o Ministério da Saúde enviou uma nota técnica orientando que essas mulheres fossem inseridas no grupo prioritário para receber o imunizante. Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes com comorbidades. A Sesa pretende iniciar a imunização deste público entre os dias 6 e 7 de maio.
As grávidas com comorbidades serão vacinadas na Fase I, ou seja, terão prioridade. Já as gestantes e puérperas, independentemente de condições pré-existentes, serão atendidas na Fase II da campanha de vacinação. Não apenas para esse público, a imunização dos próximos grupos prioritários será dividida em duas etapas, seguindo orientação do Ministério da Saúde.
Fase 1 - Vacinar proporcionalmente, conforme o quantitativo de doses disponibilizado: 
  • Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade;
  • Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise)independentemente da idade;
  • Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade;
  • Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;
  • Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.
Fase 2 - Vacinar proporcionalmente, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos:
  • Pessoas com comorbidades;
  • Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC;
  • Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.
O plano de imunização contra a Covid-19  ainda vai contemplar a partir de maio as pessoas com comorbidades que, no Espírito Santo, são estimadas em cerca de 393 mil pessoas. Também serão atendidas as que têm deficiência permanente, cuja estimativa populacional no Estado chega a 148 mil. 
Para ter direito à imunização, o público-alvo deverá apresentar comprovação da condição de saúde pré-existente. O grupo abrange pessoas que sofrem de doenças crônicas,  como diabetes, doenças cardíacas, renais e obesidade, por exemplo. De acordo com a Sesa, os municípios já foram notificados para que estabeleçam junto à população a emissão de laudos para comprovar de fato que fazem parte do grupo prioritário.

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