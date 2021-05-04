Pela nova lei, conversão livre à direita pode ou não pode? Entenda

VITÓRIA

A Engenharia de Trânsito da Serra informou que a possibilidade [de conversão à direita] não existe no município, uma vez o local indicado conta com semáforo também para travessia de pedestres.

Cariacica fará o levantamento das vias que podem receber a mudança, de forma que os pedestres não sejam prejudicados com a alteração da sinalização.

O município fará um levantamento para identificar as vias que oferecem estrutura para receber a nova sinalização. A coordenação de trânsito local informou que o ponto principal, conforme determina a legislação, é a prioridade aos pedestres.

O município afirmou que está estudando alternativas de sinalização, fiscalização e campanhas educativas para os condutores e, principalmente, aos pedestres para se adequarem ao artigo.

O município de Colatina está verificando a viabilidade para o processo de adequação à nova legislação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O município garantiu que irá observar e cumprir os artigos constantes no Código de Trânsito Brasileiro. "Será realizado levantamento das vias que terão essa funcionalidade e os locais serão sinalizados", informou, por nota.

O Departamento de Trânsito de Linhares informou que as alterações ainda são estudadas pelo município. Após estes estudos, a prefeitura vai avaliar como atuará e em quais pontos a conversão poderá ser permitida ou não, para posteriormente implantar qualquer mudança.