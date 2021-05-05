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Em relação a 2020

Número de armas apreendidas cresce 20% no Norte do ES

Linhares, que fica na região, é o quinto município do Estado em apreensões, ficando atrás apenas de cidades da Grande Vitória

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 11:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2021 às 11:44
Número de armas apreendidas cresce 20% no Norte do ES
Número de armas apreendidas cresce 20% no Norte do ES Crédito: Divulgação / Sesp
Região Norte do Espírito Santo apresentou um aumento de  20% no número de armas apreendidas em relação ao ano passado. Linhares, que fica na região, é o quinto município do Estado em apreensões, ficando atrás apenas de cidades da Grande Vitória. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) nesta quarta-feira (5).
De acordo com a Sesp, Linhares é o município fora da Grande Vitória que mais apreendeu armas em 2021, ocupando a quinta posição. Foram 76 apreensões entre janeiro e abril. No mesmo período, em 2020, foram 65. À frente no ranking estão:
Serra, com 166 registros;
Vila Velha, com 165;
Cariacica, com 153;
Vitória, com 106 armas apreendidas.
Ainda segundo a pasta, a Região Norte apresentou um crescimento de 20% nas apreensões, comparado ao ano passado.
Linhares, no Norte do Espírito Santo
Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares

AUMENTO DE APREENSÕES SEGUE TENDÊNCIA ESTADUAL

O aumento no número de apreensões em Linhares e na Região Norte do Estado segue uma tendência estadual. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, 1.423 armas de fogo foram apreendidas, um crescimento de 25,9% em relação ao ano passado, quando foram feitas 1.130 apreensões
Segundo a Sesp, essa é a maior quantidade de armas apreendidas no período de janeiro a abril nos últimos cinco anos, como mostra o colunista Leonel Ximenes.  

TIPOS DE ARMAS APREENDIDAS

Entre os tipos de armas apreendidas estão: 559 revólveres, 378 pistolas, 103 metralhadoras, 96 armas caseiras, 88 garruchas e 79 simulacros de armas.
O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, salientou que as apreensões são resultado do esforço de policiais civis, miliares e guardas municipais. Confira a declaração no vídeo abaixo:

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