Número de armas apreendidas cresce 20% no Norte do ES Crédito: Divulgação / Sesp

De acordo com a Sesp, Linhares é o município fora da Grande Vitória que mais apreendeu armas em 2021, ocupando a quinta posição. Foram 76 apreensões entre janeiro e abril. No mesmo período, em 2020, foram 65. À frente no ranking estão:

Serra, com 166 registros;

Vila Velha, com 165;

Cariacica, com 153;

Vitória, com 106 armas apreendidas.



Ainda segundo a pasta, a Região Norte apresentou um crescimento de 20% nas apreensões, comparado ao ano passado.

Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares

AUMENTO DE APREENSÕES SEGUE TENDÊNCIA ESTADUAL

O aumento no número de apreensões em Linhares e na Região Norte do Estado segue uma tendência estadual. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, 1.423 armas de fogo foram apreendidas, um crescimento de 25,9% em relação ao ano passado, quando foram feitas 1.130 apreensões

Segundo a Sesp, essa é a maior quantidade de armas apreendidas no período de janeiro a abril nos últimos cinco anos, como mostra o colunista Leonel Ximenes

TIPOS DE ARMAS APREENDIDAS

Entre os tipos de armas apreendidas estão: 559 revólveres, 378 pistolas, 103 metralhadoras, 96 armas caseiras, 88 garruchas e 79 simulacros de armas.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, salientou que as apreensões são resultado do esforço de policiais civis, miliares e guardas municipais. Confira a declaração no vídeo abaixo: