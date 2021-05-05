Acusado de homicídio que chefiava tráfico de drogas em bairro da Serra é preso

Hudson Tiago da Silva, o "Peludson", era o chefe do tráfico em Central Carapina e foi preso nesta terça (4), no bairro Goiabeiras, em Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Na coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (5), o delegado Rodrigo Sandi Mori explicou que "Peludson", como o detido é conhecido, estava à frente do comando do comércio de drogas no bairro desde que o irmão dele foi preso ainda no ano passado. Com mais esta prisão, uma das gangues que aterrorizam o bairro serrano está completamente desestruturada.

"O Hudson foi preso ontem em Goiabeiras, em Vitória. Nosso serviço de inteligência conseguiu identificar o endereço atual dele, fomos ao local e fizemos um cerco na região. Ele tentou fugir pelo mato ao fundo da residência, porém foi capturado com êxito pela equipe da DHPP da Serra. Ele estava à frente do tráfico de drogas na região da 'Vala', em Central Carapina, e que briga pelo controle com a região da 'Favelinha'. Ele virou chefe depois da prisão do irmão dele, o Levir Tiago da Silva, preso em outubro de 2020", contou o titular da DHPP da Serra.

O delegado titular da DHPP-Serra explicou que a prisão de Hudson desarticulou ainda mais o tráfico em Central Carapina Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Contra "Peludson" havia um mandado de prisão preventivo em aberto pelo homicídio do jovem identificado como Ronan Belotti de Oliveira, em 17 de novembro de 2019, em Jardim Carapina, na Serra. O crime foi de grande repercussão na época pela forma brutal e violenta com que os dois irmãos presos e os comparsas agiram.

EFETIVIDADE

A prisão de Hudson foi mais um duro golpe para o tráfico no bairro, visto que grande parte dos integrantes de um dos grupos que controlam a área já está atrás das grades. O foco agora da DHPP na Serra é também prender os membros da gangue rival.

"Esta prisão destaca o trabalho que tem sido feito ali em Central Carapina. No começo do ano teve ataque da região da 'Favelinha' na área da 'Vala', e uma mulher ficou paraplégica em razão. No bairro são duas gangues que brigam pelo controle do tráfico. Na 'Favelinha', já prendemos 11 integrantes deste grupo do começo do ano até março, o que significa a desarticulação deles. Agora também estamos prendendo os integrantes da 'Vala'. Essas prisões significam mais tranquilidade aos moradores do local", ponderou Sandi Mori.

Lorenzo Cristian Elias Viana, de 20 anos, está foragido e tem envolvimento em um crime ocorrido em 2019 Crédito: DIvulgação/Polícia Civil