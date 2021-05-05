Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prisão em Vitória

Acusado de homicídio que chefiava tráfico de drogas em bairro da Serra é preso

Hudson Tiago da Silva, o "Peludson", liderava o comércio de drogas em Central Carapina após a prisão do irmão no ano passado. Ele ainda participou da execução de um jovem em 2019 e tinha um mandado em aberto pelo crime

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:32

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:32
Serra
Hudson Tiago da Silva, o "Peludson", era o chefe do tráfico em Central Carapina e foi preso nesta terça (4), no bairro Goiabeiras, em Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Aos poucos os moradores de Central Carapina e região, na Serra, voltam a ter momentos de mais tranquilidade no dia a dia. Essa é a expectativa do delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, Rodrigo Sandi Mori, e do chefe da Polícia Civil no Estado, José Darcy Arruda, após a prisão de Hudson Tiago da Silva, de 28 anos, ocorrida nesta terça-feira (4), em Vitória.

Veja Também

Número de armas apreendidas cresce 20% no Norte do ES

Polícia prende na Serra suspeitos de integrar organização criminosa de SP

Homem invade casa, persegue e dá facadas na ex-mulher em Vila Velha

Na coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (5), o delegado Rodrigo Sandi Mori explicou que "Peludson", como o detido é conhecido, estava à frente do comando do comércio de drogas no bairro desde que o irmão dele foi preso ainda no ano passado. Com mais esta prisão, uma das gangues que aterrorizam o bairro serrano está completamente desestruturada.
"O Hudson foi preso ontem em Goiabeiras, em Vitória. Nosso serviço de inteligência conseguiu identificar o endereço atual dele, fomos ao local e fizemos um cerco na região. Ele tentou fugir pelo mato ao fundo da residência, porém foi capturado com êxito pela equipe da DHPP da Serra. Ele estava à frente do tráfico de drogas na região da 'Vala', em Central Carapina, e que briga pelo controle com a região da 'Favelinha'. Ele virou chefe depois da prisão do irmão dele, o Levir Tiago da Silva, preso em outubro de 2020", contou o titular da DHPP da Serra.
Serra
O delegado titular da DHPP-Serra explicou que a prisão de Hudson desarticulou ainda mais o tráfico em Central Carapina Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Contra "Peludson" havia um mandado de prisão preventivo em aberto pelo homicídio do jovem identificado como Ronan Belotti de Oliveira, em 17 de novembro de 2019, em Jardim Carapina, na Serra. O crime foi de grande repercussão na época pela forma brutal e violenta com que os dois irmãos presos e os comparsas agiram.

EFETIVIDADE

A prisão de Hudson foi mais um duro golpe para o tráfico no bairro, visto que grande parte dos integrantes de um dos grupos que controlam a área já está atrás das grades. O foco agora da DHPP na Serra é também prender os membros da gangue rival.
"Esta prisão destaca o trabalho que tem sido feito ali em Central Carapina. No começo do ano teve ataque da região da 'Favelinha' na área da 'Vala', e uma mulher ficou paraplégica em razão. No bairro são duas gangues que brigam pelo controle do tráfico. Na 'Favelinha', já prendemos 11 integrantes deste grupo do começo do ano até março, o que significa a desarticulação deles. Agora também estamos prendendo os integrantes da 'Vala'. Essas prisões significam mais tranquilidade aos moradores do local", ponderou Sandi Mori.
Serra
Lorenzo Cristian Elias Viana, de 20 anos, está foragido e tem envolvimento em um crime ocorrido em 2019 Crédito: DIvulgação/Polícia Civil
Ainda segundo o delegado, dez pessoas participaram da execução de Ronan e nove deles já foram presos. O único foragido Lorenzo Cristian Elias Viana, de 20 anos, e a polícia pede que a população denuncie. Ronan foi executado com mais de 30 tiros disparos na Região do Mangue e o corpo dele só foi encontrado dois dias depois. De acordo com o titular da DHPP, a morte também tem ligação com o tráfico de drogas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp Serra tráfico de drogas Bairro Central Carapina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados