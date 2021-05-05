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Grande quantidade

Polícia apreende drogas após confronto com criminosos em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, a apreensão foi feita no distrito de Itaoca e a droga estava com pessoas que são do Bairro da Penha, em Vitória

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 13:17

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 mai 2021 às 13:17
Segundo a Polícia Militar, a apreensão foi feita no distrito de Itaoca e a droga estava com pessoas que são do Bairro da Penha, em Vitória
Polícia prende grande quantidade de droga em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Uma grande quantidade de drogas foi apreendida nesta terça-feira (04), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após um confronto entre os policiais e os suspeitos. Foram encontrados cocaína, maconha e crack, além de embalagens, munições e anotações sobre o tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi para o distrito de Itaoca para verificar uma residência que estaria sendo usada como ponto de tráfico por pessoas que são do Bairro da Penha, em Vitória.
Ao chegarem no local, os policiais informaram que foram recebidos a tiros. “Foi realizado um cerco juntamente com a equipe Força Tática, P2 e k9 (grupamento de cães) e, ao chegarem, foram recebidos a tiros por indivíduos que empreenderam fuga, sendo necessário o revide por parte das guarnições”, informou a Polícia Militar.
Um dos suspeitos foi abordado. No local foram encontrados 13 munições calibre 12; um carregador de pistola calibre 380; 664 pinos de cocaína; 73 tiras de maconha; uma bucha maior de maconha; oito embalagens de loló; 18 pinos maiores de cocaína; quatro embalagens com 100g de pasta base cada; uma sacola com aproximadamente 70g de crack; e 302 pedras de crack.
A polícia ainda recolheu um coldre (suporte para carregar armas de fogo); uma balança de precisão; embalagens para droga e uma caderneta com anotações do tráfico de drogas.

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