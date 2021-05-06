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Prejuízo

Família de Minas tem carro furtado no ES com todos os pertences dentro

Vindos de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, uma microempreendedora, o marido dela e os dois filhos do casal passavam férias no Espírito Santo

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 12:03

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

06 mai 2021 às 12:03
Família de turistas tem carro furtado com todas as roupas e pertences dentro no ES
Família de turistas tem carro furtado com todas as roupas e pertences dentro no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma família de turistas ficou apenas com a roupa do corpo depois de ter o carro furtado com todos os pertences dentro em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (6).
Vindos de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, uma microempreendedora, o marido dela e os dois filhos do casal passavam férias no Espírito Santo. Eles estavam hospedados em um hotel e todos dormiam quando o furto aconteceu.
"Nós viajamos para cá no sábado para passear. O hotel não tem garagem, por isso tivemos que deixar o carro na rua. Até cheguei a questionar se era seguro deixá-lo ali, mas a funcionária respondeu que por ser uma rua sem saída era tranquila e nunca tinha ocorrido roubo naquela via. Antes de irmos dormir, juntamos tudo que temos e colocamos no carro para sair bem cedo para Minas. Ficamos sem nada, só com a roupa do corpo. Mas durante a madrugada, eu escutei um barulho vindo da rua e fui até a sacada do quarto, que fica de frente para a rua, quando ouvi o ladrão engatando ré. Até gritei por ajuda, mas não adiantou", contou a microempreendedora.

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No carro estavam todas as roupas, outros objetos pessoais das vítimas e até os documentos dos filhos, que são menores, pois a família pegaria estrada de volta para casa no início da manhã desta quinta-feira.
O hotel onde a família estava hospedada não possui câmeras de videomonitoramento, mas fica a menos de 100 metros de uma base da Polícia Militar.

EXTORSÃO

A Polícia Militar foi acionada, mas o carro não foi localizado. Como se não bastasse o furto, ainda teve gente tentando aplicar golpe na família ao entrar em contato exigindo dinheiro para supostamente entregar o veículo.
"Uma cunhada que mora no Espírito Santo compartilhou a foto do carro em grupos de WhatsApp. Uma mulher entrou em contato dizendo que sabia onde o carro estava e que queria dinheiro para devolvê-lo", lembrou a vítima.

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