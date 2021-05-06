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Assaltante é preso depois de realizar uma série de roubos em Vila Velha

Noite de crimes começou no bairro Aribiri, com o roubo de uma moto. Bandido seguiu para outros bairros e ainda levou carro, aparelho de som, celulares e dinheiro
Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

06 mai 2021 às 11:42

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 11:42

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Homem acabou preso depois de cometer vários roubos em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi preso depois de realizar uma série de roubos na noite desta quarta-feira (5), em Vila Velha. Em poucas horas, o bandido roubou uma moto, um carro, aparelho de som, celulares e dinheiro. Detido, ele acabou sendo reconhecido por todas as vítimas.
De acordo com informações da TV Gazeta, a noite de crimes começou no bairro Aribiri. Lá, o assaltante armado roubou a moto de um homem que estava parado na rua. Ele apontou arma  para  dono da moto e disse que precisava do veículo para fugir. Logo depois, o bandido pegou a moto e foi para o bairro Ataíde, onde roubou um bar e três clientes que estavam no estabelecimento.
Assim que chegou ao bar, o homem disse que queria fazer um lanche.  Quando terminou de comer, ele foi até a moto que havia roubado, pegou uma arma e passou a ameaçar os clientes do bar. O bandido exigiu que um dos cliente entregasse a chave do carro.  Além disso, obrigou outros dois clientes a irem para o banheiro do bar.
O criminoso roubou dinheiro, celulares e outros objetos pessoais dos clientes, antes de ir até o dono do bar e exigir que ele entregasse também o dinheiro do caixa e o aparelho de som do bar.  O homem chegou a obrigar o dono do estabelecimento a colocar o som do bar dentro do carro roubado de um dos clientes.

FUGA E PRISÃO

Depois de roubar tudo que queria, o homem fugiu no carro de um dos clientes do bar e levou ainda dinheiro, o som e celulares. A moto que ele havia roubado anteriormente ficou em frente ao bar. 
O bandido acabou sendo localizado, algum tempo depois, no bairro Argolas, também em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram ao bairro averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo. No local, os militares avistaram indivíduos próximo a alguns veículos. Ao perceber a presença da PM, os suspeitos fugiram. Um dos homens chegou a trocar tiros com os policiais antes de fugir.
Com a fuga dos criminosos, os militares retornaram ao local onde estavam os veículos e encontraram um carro com as portas abertas. " Ao consultar junto ao Ciodes, constatou-se que ele tinha sido roubado há poucas horas, no bairro Ataíde. Foi feito contato com o proprietário do veículo e a vítima foi até a Delegacia Regional do município, onde o carro havia sido guinchado", informou a PM em nota.
Já durante a madrugada desta quinta-feira (06), os militares realizavam o policiamento no bairro São Torquato, quando abordaram um indivíduo com as mesmas características passadas pelo proprietário do carro roubado e também pelo dono de uma moto que havia sido roubada anteriormente e recuperada no bairro Ataíde.
"Após identificação visual, por meio de fotografia, o homem foi reconhecido como autor dos roubos e detido. Ele foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha", diz a nota da PM.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha. "Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista", disse a PC por nota.

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