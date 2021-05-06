Assaltante é preso depois de realizar uma série de roubos em Vila Velha

Homem acabou preso depois de cometer vários roubos em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi preso depois de realizar uma série de roubos na noite desta quarta-feira (5), em Vila Velha . Em poucas horas, o bandido roubou uma moto, um carro, aparelho de som, celulares e dinheiro. Detido, ele acabou sendo reconhecido por todas as vítimas.

De acordo com informações da TV Gazeta, a noite de crimes começou no bairro Aribiri. Lá, o assaltante armado roubou a moto de um homem que estava parado na rua. Ele apontou arma para dono da moto e disse que precisava do veículo para fugir. Logo depois, o bandido pegou a moto e foi para o bairro Ataíde, onde roubou um bar e três clientes que estavam no estabelecimento.

Assim que chegou ao bar, o homem disse que queria fazer um lanche. Quando terminou de comer, ele foi até a moto que havia roubado, pegou uma arma e passou a ameaçar os clientes do bar. O bandido exigiu que um dos cliente entregasse a chave do carro. Além disso, obrigou outros dois clientes a irem para o banheiro do bar.

O criminoso roubou dinheiro, celulares e outros objetos pessoais dos clientes, antes de ir até o dono do bar e exigir que ele entregasse também o dinheiro do caixa e o aparelho de som do bar. O homem chegou a obrigar o dono do estabelecimento a colocar o som do bar dentro do carro roubado de um dos clientes.

FUGA E PRISÃO

Depois de roubar tudo que queria, o homem fugiu no carro de um dos clientes do bar e levou ainda dinheiro, o som e celulares. A moto que ele havia roubado anteriormente ficou em frente ao bar.

O bandido acabou sendo localizado, algum tempo depois, no bairro Argolas, também em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar , os policiais foram ao bairro averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo. No local, os militares avistaram indivíduos próximo a alguns veículos. Ao perceber a presença da PM, os suspeitos fugiram. Um dos homens chegou a trocar tiros com os policiais antes de fugir.

Com a fuga dos criminosos, os militares retornaram ao local onde estavam os veículos e encontraram um carro com as portas abertas. " Ao consultar junto ao Ciodes, constatou-se que ele tinha sido roubado há poucas horas, no bairro Ataíde. Foi feito contato com o proprietário do veículo e a vítima foi até a Delegacia Regional do município, onde o carro havia sido guinchado", informou a PM em nota.

Já durante a madrugada desta quinta-feira (06), os militares realizavam o policiamento no bairro São Torquato, quando abordaram um indivíduo com as mesmas características passadas pelo proprietário do carro roubado e também pelo dono de uma moto que havia sido roubada anteriormente e recuperada no bairro Ataíde.

"Após identificação visual, por meio de fotografia, o homem foi reconhecido como autor dos roubos e detido. Ele foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha", diz a nota da PM.