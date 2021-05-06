Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presente de aniversário

Menino de 7 anos realiza sonho ao ter um "dia de PM" no ES

Rafael fez um passeio de viatura por Sooretama, ganhou parabéns pelo rádio dos militares e uma camisa da PM. O próximo objetivo é ser um policial

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 09:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 mai 2021 às 09:47
Menino de 7 anos realiza o sonho de conhecer a polícia no interior do ES
Menino de 7 anos realiza o sonho de conhecer a polícia no interior do ES Crédito: Arquivo pessoal
As brincadeiras e imaginações de Rafael Firmino, de 7 anos, ganharam uma dimensão real. Nesta quarta-feira (5), dia em que fez aniversário, o menino deixou de só imaginar como é o trabalho da polícia e realizou o sonho de conhecer na prática a atuação dos policiais militares, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.
O pai de Rafael, o empresário Fábio Firmino, conta que desde muito cedo o menino se imagina sendo policial nas brincadeiras e admira muito o trabalho dos militares. “Ele sempre me fala: ‘Pai, eles saem de casa, correm risco pela vida da gente, não sabem se vão voltar para casa’”, conta Fábio.
Rafael é o caçula da família, entre três irmãs, e fez aniversário nesta quarta. Como presente, ele pediu ao pai para conhecer o trabalho da polícia.
Fábio levou então o filho ao 12º Batalhão da Polícia Militar, que fica em Sooretama, e pediu aos policiais para que atendessem ao sonho do menino.
"Ele é muito especial. Resolvi tirar o dia para atender esse sonho dele"
Fábio Firmino - Empresário e pai de Rafael

Menino de 7 anos realiza o sonho de conhecer a polícia no interior do ES

NAS ONDAS DO RÁDIO

Rafael fez um pedido curioso aos policiais: queria receber os parabéns pelo rádio usado pelos militares. Eles atenderam o pedido, e um policial em outro local fez contato com a criança via rádio, dando feliz aniversário.
Além de receber e posar para fotos com Rafael, os militares ainda deixaram o menino conhecer a viatura e fizeram um passeio com ele no veículo pelas ruas do município. Rafael também ganhou uma camisa da PM, que usou durante todo o dia e não quis tirar do corpo em momento algum, de acordo com o pai.
Mesmo vendo suas imaginações se tornarem realidade, Rafael não para de sonhar. Segundo Fábio, o sonho do menino agora é se tornar policial e poder entrar nas viaturas todos os dias.

Veja Também

Capixaba adotada por italianos reencontra irmã após quase 20 anos no ES

Dez dicas para ajudar as famílias nas aulas on-line das crianças

Fé dos pequenos: crianças do ES contam quem é Nossa Senhora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Osso para cachorro: 5 perigos do alimento para o animal
Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica
A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados