Menino de 7 anos realiza sonho ao ter um "dia de PM" no ES

Menino de 7 anos realiza o sonho de conhecer a polícia no interior do ES Crédito: Arquivo pessoal

As brincadeiras e imaginações de Rafael Firmino, de 7 anos, ganharam uma dimensão real. Nesta quarta-feira (5), dia em que fez aniversário, o menino deixou de só imaginar como é o trabalho da polícia e realizou o sonho de conhecer na prática a atuação dos policiais militares, em Sooretama , no Norte do Espírito Santo

O pai de Rafael, o empresário Fábio Firmino, conta que desde muito cedo o menino se imagina sendo policial nas brincadeiras e admira muito o trabalho dos militares. “Ele sempre me fala: ‘Pai, eles saem de casa, correm risco pela vida da gente, não sabem se vão voltar para casa’”, conta Fábio.

Rafael é o caçula da família, entre três irmãs, e fez aniversário nesta quarta. Como presente, ele pediu ao pai para conhecer o trabalho da polícia.

Fábio levou então o filho ao 12º Batalhão da Polícia Militar , que fica em Sooretama, e pediu aos policiais para que atendessem ao sonho do menino.

"Ele é muito especial. Resolvi tirar o dia para atender esse sonho dele" Fábio Firmino - Empresário e pai de Rafael

Menino de 7 anos realiza o sonho de conhecer a polícia no interior do ES

NAS ONDAS DO RÁDIO

Rafael fez um pedido curioso aos policiais: queria receber os parabéns pelo rádio usado pelos militares. Eles atenderam o pedido, e um policial em outro local fez contato com a criança via rádio, dando feliz aniversário.

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Além de receber e posar para fotos com Rafael, os militares ainda deixaram o menino conhecer a viatura e fizeram um passeio com ele no veículo pelas ruas do município. Rafael também ganhou uma camisa da PM, que usou durante todo o dia e não quis tirar do corpo em momento algum, de acordo com o pai.