Homem leva dois tiros ao tentar evitar roubo de moto em Cariacica

Marca de tiro em rua a Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um motorista de caminhão de 40 anos levou dois tiros durante um assalto na final da tarde de quarta-feira (6) em Vila Prudêncio, em Cariacica . Testemunhas contaram que a vítima estava em uma moto e parou na esquina da Rua Visconde de Rio Branco quando foi surpreendido por dois bandidos também de moto.

"Eu ouvi os caras chegando e gritando 'vaza, vaza'. Eles lutaram pela rua afora até que ouvi três tiros" contou um comerciante da região que não quis ser identificado.

Dois tiros atingiram o peito da vítima. Os criminosos tentaram levar as duas motos, mas no meio da confusão não conseguiram. Só conseguiram levar a do motorista e deixaram para trás uma moto roubada.

A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e passou por uma cirurgia, segundo familiares. Os disparos atingiram vários órgãos.