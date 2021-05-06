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Violência

Homem leva dois tiros ao tentar evitar roubo de moto em Cariacica

A vítima, um motorista de caminhão, 40 anos, teve órgãos perfurados pelos disparos, passou por cirurgia e continua internada em um hospital de Vitória.
Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

06 mai 2021 às 13:17

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 13:17

Marca de tiro em rua onde motorista foi baleado em Cariacica
Marca de tiro em rua a Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista de caminhão de 40 anos levou dois tiros durante um assalto na final da tarde de quarta-feira (6) em Vila Prudêncio, em Cariacica. Testemunhas contaram que a vítima estava em uma moto e parou na esquina da Rua Visconde de Rio Branco quando foi surpreendido por dois bandidos também de moto.
"Eu ouvi os caras chegando e gritando 'vaza, vaza'. Eles lutaram pela rua afora até que ouvi três tiros" contou um comerciante da região que não quis ser identificado.

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Dois tiros atingiram o peito da vítima. Os criminosos tentaram levar as duas motos, mas no meio da confusão não conseguiram. Só conseguiram levar a do motorista e deixaram para trás uma moto roubada.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e passou por uma cirurgia, segundo familiares. Os disparos atingiram vários órgãos.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic). Nenhum suspeito foi preso.

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