Corpo é encontrado dentro de poço na Praia das Neves, no ES

Um corpo foi encontrado na noite desta quarta-feira (5) dentro de um poço na localidade de Praia das Neves, em Presidente Kennedy, no litoral do Sul do Espírito Santo. O corpo estava próximo a uma construção e a polícia suspeita de homicídio por arma de fogo.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar a informação de que havia um corpo dentro de um poço e, no local, um homem disse aos policiais que recebeu uma ligação avisando que teria um corpo atrás de uma construção.
Além da Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Civil informou que o fato foi registrado como homicídio por arma de fogo e segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.
Até a manhã desta quinta-feira (6), nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
A Polícia Civil pede que a população que tiver informação auxilie na investigação, por meio do telefone 181, e não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas.