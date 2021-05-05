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Violência sexual

Pai é preso suspeito de estuprar a filha por nove anos, em Mimoso do Sul

Vítima, hoje com 19 anos, denunciou o pai na delegacia de Mimoso do Sul em abril deste ano. Ela contou que era abusada desde os 10 anos

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:57

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:57

Delegacia de Mimoso do Sul
Delegacia de Mimoso do SUL Crédito: Beto Barbosa
Um homem de 43 anos foi preso nesta quarta-feira (05) após ser denunciado por ter estuprado a filha, desde os seus 10 anos de idade, na zona rural de Alegre, na divisa com Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima, hoje com 19 anos, denunciou o pai na delegacia de Mimoso do Sul em abril e o mandado de prisão temporária foi concedido pela Justiça.
Segundo o delegado de Mimoso do Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto, o homem abusava sexualmente da filha desde os 10 anos de idade da vítima. Os fatos aconteceram nos municípios de Mimoso do Sul e também em Alegre. “O caso chegou ao nosso conhecimento em abril deste ano, quando a jovem de 19 anos nos relatou que foi estuprada por seu pai desde os seus 10 anos”, disse.
O delegado passou algumas orientações aos responsáveis por crianças e adolescentes. “É importante que os pais ou responsáveis fiquem sempre atentos à mudança de comportamento dos filhos. É indispensável que observem as amizades, o rendimento escolar e que mantenham sempre um diálogo aberto com eles”, ressaltou.
Após ser ouvido, o homem foi transferido para o presídio de Xuri, em Vila Velha, na Região Metropolitana do Estado.

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