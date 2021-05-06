Andorinhas registra novo tiroteio, apesar de reforço no policiamento

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Em nota, a PM destacou que o policiamento segue reforçado e que, durante esta manhã, recebeu informação de que criminosos armados estavam circulando na entrada de um beco. Na abordagem a indivíduos, a corporação cumpriu um mandado de prisão que estava em aberto e encaminhou o suspeito para a delegacia de Vitória.