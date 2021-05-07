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Foragido

Polícia identifica criminoso que ameaçou equipe de TV na Serra

Segundo informações da polícia, Rafael Nascimento da Silva, o "Neguinho", foi um dos que coagiram profissionais da TV Gazeta em março, no bairro Planalto Serrano. Ele é procurado e tem mandado de prisão por homicídio

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:25

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 mai 2021 às 13:25
Neguinho, investigado por ameaçar equipe de TV
Rafael Nascimento da Silva, o "Neguinho", é investigado por coagir equipe de TV Crédito: Divulgação/Sesp
Polícia Civil já identificou o criminoso que ameaçou a equipe de reportagem da TV Gazeta no mês de março, no bairro Planalto Serrano, na Serra, e que ainda possui mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido no bairro, mas no mês de janeiro.
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"Neguinho", à esquerda, foi um dos que ameaçaram a equipe da TV Gazeta e está foragido. Já Iara e Moisés foram presos por um homicídio em Planalto Serrano, pelo qual Neguinho possui mandado de prisão em aberto Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Rafael Nascimento da Silva, o "Neguinho", é investigado por coagir o repórter Diony Silva no dia 2 de março, enquanto o jornalista falava sobre a violência na localidade. Além dele, outro homem que fez ameaças aos profissionais da imprensa também foi identificado, mas não teve a identidade revelada porque não há mandado de prisão contra ele. "Neguinho" era quem pilotava a moto, já o comparsa dele foi quem fez as ameaças de fato ao jornalista e ao cinegrafista, segundo informações da polícia.

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MORTE DE ADOLESCENTE 

A Polícia Civil também apresentou em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (7) um casal detido recentemente, que também participou do assassinato de Gustavo Romão Rezende, de 17 anos. A vítima foi morta no dia 24 de janeiro e estava dentro de um coletivo do Transcol, que foi fechado por um carro de onde saíram os criminosos. Este crime é o mesmo pelo qual "Neguinho" possui mandado de prisão em aberto. A motivação para o assassinato do adolescente é a disputa pelo controle do tráfico de drogas em Planalto Serrano.
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As investigações e prisões foram coordenadas pelos delegados Rodrigo Sandi Mori, à esquerda, e Ramiro Diniz, à direita, titular e adjunto da DHPP-Serra respectivamente Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Os detidos foram Iara Santana Oliveira, de 30 anos, presa em 1 de abril, e que repassou informações sobre o jovem morto para "Neguinho". O outro preso é o namorado dela, Moisés Viana Barbosa, detido recentemente no dia 25 de março e conhecido como "Carioca". Ele é apontado como o executor de Gustavo, juntamente com o homem que coagiu a equipe da TV Gazeta.

COMBATE AO TRÁFICO

Na coletiva, a polícia apresentou o arsenal que foi apreendido de posse dos criminosos do bairro. Foram pistolas de diferentes tipos e muita munição. Apenas de janeiro a maio deste ano, 12 traficantes da região foram colocados atrás das grades, como dito pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, da Delegacia de Homicídios da cidade.
"Planalto Serrano virou um dos bairros prioritários da DHPP-Serra. Já são 12 homicidas e traficantes presos naquele bairro neste período, nos três blocos que formam Planalto Serrano (A, B e C). Retiramos também algumas lideranças importantes e no dia 25 de março prendemos dois traficantes/homicidas, sendo uma liderança do Bloco C e outra do Bloco A. Em seis meses foram seis armas deles apreendidas e vamos prender um por um deles que estão foragidos e insistem em matar", detalhou Sandi Mori.
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A polícia ainda apreendeu armas pesadas de posse dos criminosos que atuam em Planalto Serrano Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Segundo o chefe da Polícia Civil no Estado, José Darcy Arruda, entre as armas tiradas das mãos dos criminosos estão uma pistola Glock com seletor de rajada, que eleva a potência dos disparos. Ela, inclusive, foi utilizada em um ataque contra uma equipe da DHPP. Uma pistola 9 mm de fabricação croata e de difícil acesso também estava de posse dos traficantes de Planalto Serrano.
Uma pistola Taurus e ainda uma metralhadora semi-industrial, usadas respectivamente no assassinato do jovem e na intimidação à reportagem da equipe da TV Gazeta, também foram apreendidas neste ano na região.

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