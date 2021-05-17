Suspeita de arrombamento mobiliza várias viaturas da PM em Cariacica

Nenhum suspeito foi localizado após denúncia de arrombamento Crédito: Reprodução

Uma denúncia de arrombamento em um supermercado em Campo Grande, em Cariacica , mobilizou a Polícia Militar e chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam em frente ao estabelecimento na manhã desta segunda-feira (17).

Em um vídeo enviado para a TV Gazeta, um telespectador registrou a movimentação das viaturas ao lado de fora do supermercado. Nas imagens, é possível observar pelo menos nove veículos da PM.

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Por nota, a Polícia Militar informou que, quando os militares chegaram ao local, constataram que havia sinais de arrombamento na porta de entrada dos bombeiros e em alguns cadeados internos. Os policiais fizeram buscas no estabelecimento, mas nenhum suspeito foi encontrado.