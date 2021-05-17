Motorista cai com carro em ribanceira de Venda Nova

Um motorista ficou preso às ferragens, na madrugada desta segunda-feira (17), após o carro que ele dirigia sair da pista, capotar e cair em uma ribanceira, de cerca de 10 metros, em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Depois da queda, o Volkswagen Fox parou de lado, dentro de um pequeno atoleiro.
Os Bombeiros disseram que a vítima ficou presa dentro do carro, mas sem ferimentos aparentes e lúcida. A equipe estabilizou o veículo e desamassou o teto para facilitar acesso ao motorista, que foi retirado pelo para-brisas, que já estava quebrado.
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova, pela equipe do Samu de Conceição do Castelo.