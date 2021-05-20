Mulher é agredida a pauladas por ex-marido depois de voltar da igreja no ES

A cozinheira mostra a marca da agressão do ex-marido, em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma cozinheira, de 45 anos, foi agredida a pauladas pelo ex-marido depois de voltar da igreja, na noite de quarta-feira (19), no bairro Primavera, em Viana . Após a agressão, o homem foi preso.

A vítima relatou que tinha acabado de chegar da igreja, por volta de 22h, quando o ex-marido pulou o portão da casa, que tem cerca de 2 metros de altura. Dentro do quintal, o suspeito pegou pedaços de madeira de uma obra para agredi-la.

A mulher foi atingida por cinco pauladas e ficou com machucados pelo corpo. Segundo a vítima, a madeira tinha pregos grudados.

A mulher contou que assim que as agressões começaram, ela gritou por socorro e conseguiu ajuda de vizinhos que ligaram para a polícia.

O casal ficou casado por 25 anos e tem dois filhos junto. A cozinheira disse que o casamento acabou há um ano porque era agredida constante. Em uma das agressões, ele tentou matar a cozinheira com golpes de foice. Ela disse também que tem uma medida protetiva contra ele.