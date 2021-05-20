Confusão em supermercado vai parar na delegacia em Cariacica

Polícia Militar foi chamada para conter confusão em supermercado de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma discussão que ocorreu entre um homem e funcionários de um supermercado em Jardim América, Cariacica , na manhã desta quinta-feira (20) terminou somente após a chegada da polícia. O homem de 34 anos teria ido ao local para reclamar do atendimento que o filho recebeu no estabelecimento no dia anterior. Ele alegou que o filho foi vítima de racismo no estabelecimento.

A confusão aconteceu no supermercado Epa, localizado na BR 262 . De acordo com informações da Polícia Militar , os militares foram acionados para ir ao supermercado, onde, segundo denunciante, um homem estaria armado e muito alterado ameaçando agredir os funcionários do local. No entanto, ao chegar ao estabelecimento, nenhuma arma foi encontrada som o homem.

"Em contato com o suspeito no local, nenhum armamento foi encontrado. Ao ser questionado, o homem de 34 anos relatou estar insatisfeito com o atendimento dado por funcionários ao seu filho no dia anterior, alegando que o filho havia sofrido racismo no estabelecimento", diz a nota da PM.

Ainda segundo a Polícia Militar, as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cariacica. Através de nota, a Polícia Civil informou que o homem de 34 anos assinou um termo circunstanciado por ameaça e foi liberado para responder em liberdade, "após assumir o compromisso de se apresentar em juízo".

Sobre o caso de racismo que o filho do homem teria sofrido, a PC esclareceu que é necessário que o fato seja formalizado em uma delegacia para haver investigação e que somente com o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima é que seria possível passar mais informações.

O QUE DIZ O SUPERMERCADO

O Epa Supermercados afirmou que o homem entrou na loja antes da abertura, por volta das 7h30, enquanto um funcionário varria o lado de fora da unidade. Logo após a entrada, a Polícia Militar foi acionada. No entanto, a empresa esclareceu que ninguém foi agredido ou estava armado. Assim como garantiu que não houve nenhum episódio de racismo no dia anterior.