Confusão em supermercado vai parar na delegacia em Cariacica

Uma discussão que ocorreu entre um homem e funcionários de um supermercado em Jardim América, Cariacica, na manhã desta quinta-feira (20) terminou somente após a chegada da polícia. O homem de 34 anos teria ido ao local para reclamar do atendimento que o filho recebeu no estabelecimento no dia anterior. Ele alegou que o filho foi vítima de racismo no estabelecimento.
A confusão aconteceu no supermercado Epa, localizado na BR 262. De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para ir ao supermercado, onde, segundo denunciante, um homem estaria armado e muito alterado ameaçando agredir os funcionários do local. No entanto, ao chegar ao estabelecimento, nenhuma arma foi encontrada som o homem.
"Em contato com o suspeito no local, nenhum armamento foi encontrado. Ao ser questionado, o homem de 34 anos relatou estar insatisfeito com o atendimento dado por funcionários ao seu filho no dia anterior, alegando que o filho havia sofrido racismo no estabelecimento", diz a nota da PM.
Ainda segundo a Polícia Militar, as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cariacica. Através de nota, a Polícia Civil informou que o homem de 34 anos assinou um termo circunstanciado por ameaça e foi liberado para responder em liberdade, "após assumir o compromisso de se apresentar em juízo".
Sobre o caso de racismo que o filho do homem teria sofrido, a PC esclareceu que é necessário que o fato seja formalizado em uma delegacia para haver investigação e que somente com o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima é que seria possível passar mais informações.
O QUE DIZ O SUPERMERCADO
O Epa Supermercados afirmou que o homem entrou na loja antes da abertura, por volta das 7h30, enquanto um funcionário varria o lado de fora da unidade. Logo após a entrada, a Polícia Militar foi acionada. No entanto, a empresa esclareceu que ninguém foi agredido ou estava armado. Assim como garantiu que não houve nenhum episódio de racismo no dia anterior.
Atualização
20/05/2021 - 3:15
A Polícia Civil e o Epa Supermercados responderam à demanda feita pela reportagem de A Gazeta e o texto foi atualizado com as informações.