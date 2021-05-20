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Região de Peixe Verde

Família é detida furtando peças de trilhos de trem em Viana

A Guarda Municipal deteve cinco pessoas da mesma família que estavam furtando o material na zona rural do município; peças seriam revendidas em Cariacica

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 22:49

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

19 mai 2021 às 22:49
Cinco membros da mesma família foram detidos por roubo de trilhos de trem em Viana
Cinco membros da mesma família foram detidos por roubo de trilhos de trem em Viana Crédito: Tiago Félix
Quatro mulheres e um homem, todos da mesma família, foram detidos por furtarem trilhos de ferrovias na região de Peixe Verde, zona rural de Viana, nesta quarta-feira (19). Segundo a Guarda Municipal, eles alegaram que passam por dificuldades e que seria a primeira vez que teriam cometido o crime. O material seria revendido em ferros-velhos de Cariacica.
O coordenador Camporez, da Guarda Municipal de Viana, explicou que as denúncias em relação a furtos de peças de trilhos tem aumentado e, por isso, houve um aumento da fiscalização em áreas próximas a ferrovias no município.
"Esse material é vendido nos ferros-velhos em uma média de R$ 1,20, R$ 1,50 por quilo. A cada dois metros de trilho, pesa em torno de 57 quilos", completou.
Durante o patrulhamento nesta quarta-feira, os agentes viram um carro parado próximo a uma estrada de ferro.
"Foi feita a averiguação e, depois, encontramos outro veículo mais no meio da mata que estava com um flagrante dentro, de furto. A gente fez buscas no local e encontrou o pessoal escondido no meio do mato. Foram cinco detidos, quatro mulheres e um homem, todos da mesma família. É interessante que eles são bem organizados, levaram ferramentas e, inclusive, algumas delas fabricadas por eles mesmos, então percebe-se que é algo habitual deles", disse.

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Camporez explicou que os suspeitos alegaram que esta seria a primeira vez que estavam furtando o material, mas, para o coordenador da guarda, o fato de eles terem levado ferramentas mostra que eles já haviam cometido este crime em outras oportunidades. 
"Eles não disseram o local, mas disseram que vendem em ferros-velhos. Furtam em Viana e vendem em Cariacica", disse.
Os cinco detidos e o material apreendido pela Guarda Municipal foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, pois as peças de trilho seriam vendidas no município.

COMÉRCIO DE TRILHOS FOI ALVO DE OPERAÇÃO

Uma ação conjunta da Prefeitura de Cariacica e da Polícia Civil fechou estabelecimentos que comercializavam irregularmente materiais reciclados no município da Grande Vitória, entre eles, justamente peças de trilhos de trem furtadas. A Operação Metais Pesados foi deflagrada na última segunda-feira (17) e os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (19).
Cariacica
Muitos cabos e fios provenientes de roubos em vias públicas foram apreendidos pelos fiscais e policiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Dos sete locais fiscalizados, quatro apresentaram irregularidades e um foi fechado pela equipe municipal. Duas pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de receptação, mas já estão em liberdade após pagarem fiança.
As investigações apontaram que os detidos faziam parte de um esquema de receptação de materiais roubados de vias públicas, como cabeamentos de postes e semáforos, além de áreas privadas. Os materiais foram encontrados em "ferros-velhos" localizados nos bairros Campo Grande, Maracanã, Porto de Santana, Santana, Rio Marinho e ainda Jardim América. Ao todo, mais de 1,5 tonelada de materiais recicláveis roubados foram apreendidos na operação.

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