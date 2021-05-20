Família é detida furtando peças de trilhos de trem em Viana

Cinco membros da mesma família foram detidos por roubo de trilhos de trem em Viana Crédito: Tiago Félix

Quatro mulheres e um homem, todos da mesma família, foram detidos por furtarem trilhos de ferrovias na região de Peixe Verde, zona rural de Viana , nesta quarta-feira (19). Segundo a Guarda Municipal, eles alegaram que passam por dificuldades e que seria a primeira vez que teriam cometido o crime. O material seria revendido em ferros-velhos de Cariacica

O coordenador Camporez, da Guarda Municipal de Viana, explicou que as denúncias em relação a furtos de peças de trilhos tem aumentado e, por isso, houve um aumento da fiscalização em áreas próximas a ferrovias no município.

"Esse material é vendido nos ferros-velhos em uma média de R$ 1,20, R$ 1,50 por quilo. A cada dois metros de trilho, pesa em torno de 57 quilos", completou.

Durante o patrulhamento nesta quarta-feira, os agentes viram um carro parado próximo a uma estrada de ferro.

"Foi feita a averiguação e, depois, encontramos outro veículo mais no meio da mata que estava com um flagrante dentro, de furto. A gente fez buscas no local e encontrou o pessoal escondido no meio do mato. Foram cinco detidos, quatro mulheres e um homem, todos da mesma família. É interessante que eles são bem organizados, levaram ferramentas e, inclusive, algumas delas fabricadas por eles mesmos, então percebe-se que é algo habitual deles", disse.

Camporez explicou que os suspeitos alegaram que esta seria a primeira vez que estavam furtando o material, mas, para o coordenador da guarda, o fato de eles terem levado ferramentas mostra que eles já haviam cometido este crime em outras oportunidades.

"Eles não disseram o local, mas disseram que vendem em ferros-velhos. Furtam em Viana e vendem em Cariacica", disse.

Os cinco detidos e o material apreendido pela Guarda Municipal foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, pois as peças de trilho seriam vendidas no município.

COMÉRCIO DE TRILHOS FOI ALVO DE OPERAÇÃO

Muitos cabos e fios provenientes de roubos em vias públicas foram apreendidos pelos fiscais e policiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dos sete locais fiscalizados, quatro apresentaram irregularidades e um foi fechado pela equipe municipal. Duas pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de receptação, mas já estão em liberdade após pagarem fiança.