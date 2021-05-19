Após ser preso por maus-tratos a cão, homem tem casa assaltada em Vila Velha

A casa invadida e pertencente ao homem que maltratou o próprio cão fica na Avenida Antônio Leite, em Ponta da Fruta Crédito: Reprodução/Google Maps

Ao ser liberado, veio a surpresa nada agradável. Quando retornou para casa na madrugada desta quarta-feira (19), ele se deparou com a residência invadida por dois suspeitos, sendo um adolescente, que levaram pertences e objetos pessoais dele. Após ficar preso pelo crime contra o animal, Eustáquio passou a ser vítima e retornou à delegacia, desta vez para registrar um boletim unificado.

Como Beethoven – o cachorro dele – ficou sob os cuidados de um rapaz que trabalhava para Eustáquio após sua prisão, o imóvel ficou desprotegido. Na casa ainda havia uma cadela – de pequeno porte – que, por não ter quem cuidasse dela, acabou levada para o Rancho Bela Vista, onde será disponibilizada para adoção.

Beethoven ficava acorrentado ao portão da casa, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Marlon Marques

NO FLAGRA

Percebendo que haviam pessoas estranhas na residência dele, o homem acionou a Polícia Militar e uma viatura foi até o endereço solicitado no balneário canela-verde. Segundo o que foi narrado no boletim unificado, nas buscas realizadas no imóvel, os policiais encontraram Alefy Neguetti, de 24 anos, e um menor de idade de 17 anos, que tentaram se esconder pelo telhado da casa.

Detidos, eles confessaram aos policiais que furtaram pertencentes a Eustáquio. Eles contaram ainda que foram ajudados por Lucas Paschoal Pereira, de 26 anos, que ficou com os objetos da vítima. Entre os itens levados estavam um celular e uma caixinha de som portátil. A vítima recuperou os próprios bens, já os três envolvidos na ação foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha.

Além do telefone e da caixinha de som, outros itens haviam sido subtraídos e foram escondidos, porém, também recuperados pela polícia após a confissão do crime pelos envolvidos, como consta na nota encaminhada pela assessoria da PM.

"A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em residência no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (19). No local, os militares entraram em contato com o solicitante que, ao chegar em casa, percebeu que diversos objetos foram furtados. Após realizarem buscas na residência, os policiais encontraram dois suspeitos que estavam escondidos em um telhado", diz a nota.

A Polícia Militar destacou ainda que "eles (os dois suspeitos) informaram que realizaram o furto com outro comparsa. Um dos indivíduos solicitou que a viatura prosseguisse até a sua residência para devolver alguns dos objetos, e assim o fez. Posteriormente, o terceiro suspeito apareceu no local e confirmou as informações. Ele informou a guarnição o local que havia escondido os produtos que foram recuperados. No local, haviam sido furtados três celulares, dois notebooks, uma impressora, um filtro de água, uma caixa de som, uma parafusadeira, dois televisores e um micro-ondas", finalizou a corporação.

LEVADOS PARA VIANA