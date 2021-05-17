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Maus-tratos

Homem é detido após deixar cachorro preso fora de casa em Vila Velha

Animal ficava acorrentado ao portão, no bairro Nova Ponta da Fruta; dono tentou agredir agentes da Guarda Municipal ao ser detido nesta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:18

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 mai 2021 às 20:18
Beethoven ficava acorrentado ao portão da casa, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha
Beethoven ficava acorrentado ao portão da casa, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Marlon Marques
Acorrentado ao portão e preso para o lado de fora da casa: assim foi encontrado um cachorro em uma calçada do bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha. O animal estava neste estado, pelo menos, desde a manhã desta segunda-feira (17). Por volta das 16h, após denúncias de moradores, o dono foi detido por maus-tratos.
Sem qualquer tipo de abrigo, o cão ficava sujeito às condições climáticas, fossem elas calor intenso ou chuva. Além de não possuir espaço ideal para se alimentar ou fazer as necessidades fisiológicas de maneira adequada. A justificativa apresentada pelo dono, de 61 anos, era de que o animal era muito agressivo.
Dono afirmou que o cachorro era agressivo e por isso ficava preso do lado de fora da casa
Dono afirmou que o cachorro era agressivo e por isso ficava preso do lado de fora da casa Crédito: Divulgação | Marlon Marques
Entretanto, equipes da Guarda Municipal e da Coordenação de Bem-estar Animal que estiveram no local não constataram qualquer traço violento por parte do cachorro, chamado Beethoven. Pelo contrário, imagens feitas pela assessoria da prefeitura mostram ele recebendo carinho e deitado, calmo, na calçada.
Quando questionado pelos agentes, o tutor afirmou que o cão havia sido deixado no terreno por um pastor que não relatou a suposta ferocidade. Porém, em nenhum momento deu o nome ou um meio de contato do religioso. Segundo moradores, o animal já vivia com o homem há aproximadamente quatro anos.
Homem acabou detido por maus tratos e tentativa de agressão aos agentes do município
Homem acabou detido por maus tratos e tentativa de agressão aos agentes do município Crédito: Divulgação | Marlon Marques
Ao ser informado de que seria detido, o dono disse que buscaria os documentos dentro de casa. Nesse momento, ele tentou trancar o portão e sacar um canivete. Antes, ele ainda teria tentado agredir uma agente com um pedaço de pau. Pelas tentativas de agressão, ele foi levado algemado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota enviada a reportagem de A Gazeta na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil informou que o homem, de 61 anos, foi autuado por maus tratos aos animais e resistência. A Polícia Civil não informou o nome do detido.
"Em depoimento, o suspeito reforçou as afirmações que fez aos agentes da Guarda Municipal e alegou que não agrediu os agentes. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia", diz a nota da PC

OUTRA CACHORRA RESGATADA

Solta no quintal, também foi encontrada uma cadela de pequeno porte. Por não haver quem pudesse ficar com ela, a cachorra foi resgatada e levada para o Rancho Bela Vista, onde será tratada, vacinada e encaminhada para adoção. O Beethoven ficará sob a responsabilidade de um rapaz que trabalhava para o homem detido.

MAUS-TRATOS? DENUNCIE!

Se você presenciar algum caso de maus-tratos a animais em Vila Velha, a orientação é entrar em contato com a prefeitura pelo telefone 162 ou pela ouvidoria, disponível no aplicativo Ouve Vila Velha, disponível para os sistemas Android e iOS.

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