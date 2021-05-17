Homem é detido após deixar cachorro preso fora de casa em Vila Velha

Beethoven ficava acorrentado ao portão da casa, no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Marlon Marques

Acorrentado ao portão e preso para o lado de fora da casa: assim foi encontrado um cachorro em uma calçada do bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha . O animal estava neste estado, pelo menos, desde a manhã desta segunda-feira (17). Por volta das 16h, após denúncias de moradores, o dono foi detido por maus-tratos.

Sem qualquer tipo de abrigo, o cão ficava sujeito às condições climáticas, fossem elas calor intenso ou chuva. Além de não possuir espaço ideal para se alimentar ou fazer as necessidades fisiológicas de maneira adequada. A justificativa apresentada pelo dono, de 61 anos, era de que o animal era muito agressivo.

Dono afirmou que o cachorro era agressivo e por isso ficava preso do lado de fora da casa Crédito: Divulgação | Marlon Marques

Entretanto, equipes da Guarda Municipal e da Coordenação de Bem-estar Animal que estiveram no local não constataram qualquer traço violento por parte do cachorro, chamado Beethoven. Pelo contrário, imagens feitas pela assessoria da prefeitura mostram ele recebendo carinho e deitado, calmo, na calçada.

Quando questionado pelos agentes, o tutor afirmou que o cão havia sido deixado no terreno por um pastor que não relatou a suposta ferocidade. Porém, em nenhum momento deu o nome ou um meio de contato do religioso. Segundo moradores, o animal já vivia com o homem há aproximadamente quatro anos.

Homem acabou detido por maus tratos e tentativa de agressão aos agentes do município Crédito: Divulgação | Marlon Marques

Ao ser informado de que seria detido, o dono disse que buscaria os documentos dentro de casa. Nesse momento, ele tentou trancar o portão e sacar um canivete. Antes, ele ainda teria tentado agredir uma agente com um pedaço de pau. Pelas tentativas de agressão, ele foi levado algemado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta na manhã desta terça-feira (18), a o homem, de 61 anos, foi autuado por maus tratos aos animais e resistência. A Polícia Civil não informou o nome do detido. Em nota enviada a reportagem dena manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil informou queo homem, de 61 anos, foi autuado por maus tratos aos animais e resistência.

"Em depoimento, o suspeito reforçou as afirmações que fez aos agentes da Guarda Municipal e alegou que não agrediu os agentes. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia", diz a nota da PC

OUTRA CACHORRA RESGATADA

Solta no quintal, também foi encontrada uma cadela de pequeno porte. Por não haver quem pudesse ficar com ela, a cachorra foi resgatada e levada para o Rancho Bela Vista, onde será tratada, vacinada e encaminhada para adoção. O Beethoven ficará sob a responsabilidade de um rapaz que trabalhava para o homem detido.

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