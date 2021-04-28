Mais de 100 animais disponíveis para adoção em Vila Velha; veja fotos

A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) começou a divulgar, na última terça-feira (27), um formulário para quem tem interesse em adotar um animalzinho. Segundo o coordenador do Bem-Estar Animal (CBEA) e veterinário Celso Christo, os interessados precisam passar por uma triagem para confirmação dos requisitos para a adoção de cães e gatos.
Estão disponíveis aproximadamente 80 cães e 30 gatos que foram castrados, vermifugados, vacinados e estão aptos ao convívio doméstico. Eles foram recolhidos por motivo de doença, atropelamento ou maus tratos e passaram por um período de observação, com atendimento veterinário em zoonoses.
"Esses animais receberam todos os cuidados necessários e precisam de tempo, atenção, carinho e muitos cuidados. Estão à espera de uma nova família e de um novo lar", ressaltou Celso Christo. Abaixo, alguns dos animais que estão para adoção.
Por enquanto, as feiras de adoção estão suspensas por conta da classificação de Vila Velha no mapa de risco vigente. O município está classificado em risco alto para transmissão do novo coronavírus. Para ver todos os animais que estão disponíveis para adoção e manifestar seu interesse, o site da Prefeitura de Vila Velha.
ADOÇÃO NA PANDEMIA
A PMVV pontua que, segundo especialistas, os animais de estimação nos deixam de bom humor e ajudam a manter a normalidade e a rotina.
"Com a população cumprindo isolamento por conta da pandemia do coronavírus, as pessoas podem aproveitar o momento como uma chance de adotar um pet de estimação e usar esse tempo para adaptação dos novos amigos", finalizou o órgão.