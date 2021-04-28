Mais de 100 animais disponíveis para adoção em Vila Velha; veja fotos

Mais de 100 cães e gatos estão disponíveis para adoção em Vila Velha Crédito: Reprodução | PMVV

Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) começou a divulgar, na última terça-feira (27), um formulário para quem tem interesse em adotar um animalzinho. Segundo o coordenador do Bem-Estar Animal (CBEA) e veterinário Celso Christo, os interessados precisam passar por uma triagem para confirmação dos requisitos para a adoção de cães e gatos.

Estão disponíveis aproximadamente 80 cães e 30 gatos que foram castrados, vermifugados, vacinados e estão aptos ao convívio doméstico. Eles foram recolhidos por motivo de doença, atropelamento ou maus tratos e passaram por um período de observação, com atendimento veterinário em zoonoses.

"Esses animais receberam todos os cuidados necessários e precisam de tempo, atenção, carinho e muitos cuidados. Estão à espera de uma nova família e de um novo lar", ressaltou Celso Christo. Abaixo, alguns dos animais que estão para adoção.

Para ver todos os animais que estão disponíveis para adoção e manifestar seu interesse, o site da Prefeitura de Vila Velha. Por enquanto, as feiras de adoção estão suspensas por conta da classificação de Vila Velha no mapa de risco vigente. O município está classificado em risco alto para transmissão do novo coronavírus

ADOÇÃO NA PANDEMIA

A PMVV pontua que, segundo especialistas, os animais de estimação nos deixam de bom humor e ajudam a manter a normalidade e a rotina.