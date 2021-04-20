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Noroeste do ES

Vídeo: cachorro rouba a cena (e pacote de pão) em padaria de Marilândia

Câmera de monitoramento de padaria flagrou o animal, por mais de uma vez, pegando pacotes de pão e "saindo à francesa"

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 15:34

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

20 abr 2021 às 15:34
A ação de um cachorro em Marilândia, na região Noroeste do Espírito Santo, está viralizando na internet. O animal foi flagrado enquanto “roubava” um pacote de pão em uma padaria no Centro do município.
A cena foi registrada pelo circuito de videomonitoramento do estabelecimento, na última quinta-feira (15). O vídeo mostra que o animal aproveitou o momento em que a vendedora estava atendendo para levar o pacote.
Câmeras de segurança de padaria flagram cão levando pacote de pão em Marilândia
Câmeras de segurança de padaria flagram cão levando pacote de pão em Marilândia Crédito: Videomonitoramento
“Os produtos que estão mais próximos da data de vencimento a gente deixa em uma mesa mais perto da porta da padaria, então ele aproveitou para pegar”, relatou Maria de Fátima Felicio, proprietária do estabelecimento.
O cachorro saiu com o pacote da padaria e foi comer tranquilamente do outro lado da rua. Segundo Maria de Fátima, o animal é conhecido na região e, apesar de usar coleira, não tem dono. "Ele sempre está por aqui. Hoje mesmo ele já voltou”, se divertiu.

CÃOZINHO "REINCIDENTE"

A proprietária da padaria contou que essa não foi a primeira vez que o animal foi flagrado em ação na padaria . Em novembro do ano passado, ele foi ainda mais ousado e entrou no estabelecimento para pegar outro pacote de pão. Veja vídeo:

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