Homem leva corpo em carrinho de supermercado e joga em valão de Cariacica

Um homem foi assassinado a pauladas na cabeça, teve o corpo carregado em um carro de compras de supermercado e jogado em um valão do bairro Bandeirantes, em Cariacica. O momento em que o corpo da vítima foi arremessado na vala foi flagrado por um vigilante da região na madrugada desta quarta-feira (19).
A testemunha contou à Polícia Civil que viu o momento em que um homem se aproximou do local empurrando um carro de compras. Ao perceber que havia sido flagrado, o homem com o corpo alertou que o vigilante não deveria chamar a polícia porque a vítima se tratava de um estuprador. Após lançar o corpo na água, o homem fugiu.
O vigilante então acionou a polícia. O Corpo de Bombeiros também foi ao local e retirou o corpo do valão. A vítima aparentava ter entre 40 e 50 anos. A perícia constatou que ele foi morto por espancamento, com várias pauladas na cabeça. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta