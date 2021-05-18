Irmãos brincam com arma do pai e adolescente morre baleado em Cariacica

Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando que a idade do adolescente autor do disparo é 13 anos, diferente da que foi informada anteriormente pela Polícia Militar, que foi 14 anos. A PC também informou sobre a autuação e prisão do pai dos adolescentes e que o autor do disparo responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. As informações foram inseridas no texto.