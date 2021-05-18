Um adolescente de 15 anos foi morto com um tiro dado pelo irmão, de 13 anos, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, nesta terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o pai disse que o filho estava brincando com a sua arma de fabricação desconhecida quando fez o disparo. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu. O pai dos adolescentes foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e o adolescente autor do disparo responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo.
Irmãos brincam com arma do pai e adolescente morre baleado em Cariacica
A Polícia Militar afirmou que um funcionário de um hospital particular de Cariacica, para onde o adolescente foi inicialmente levado, foi quem acionou os policiais, através do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Segundo a PM, o menino deu entrada no hospital vítima de disparos de arma de fogo e, depois, foi transferido ao HEUE.
A polícia completou dizendo que o pai dos adolescentes estava no hospital e informou aos médicos que seu outro filho, de 13 anos – e que estava com ele na unidade – foi o autor do disparo acidental. Pai e filho foram encaminhados, com a arma, para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil informou o pai dos adolescentes foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e como não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Já o adolescente de 13 anos, segundo a PC, "assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi reintegrado à família, após a mãe assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado".
A arma, uma cartucheira de fabricação caseira, será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística – Balística, da Polícia Civil.
Atualização
19/05/2021 - 10:09
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando que a idade do adolescente autor do disparo é 13 anos, diferente da que foi informada anteriormente pela Polícia Militar, que foi 14 anos. A PC também informou sobre a autuação e prisão do pai dos adolescentes e que o autor do disparo responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. As informações foram inseridas no texto.