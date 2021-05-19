Pai de adolescente morto pelo irmão brincando com arma em Cariacica é preso

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O pai do adolescente que foi morto pelo irmão no bairro Novo Brasil, em Cariacica , nesta terça-feira (18), foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Apesar disso, no início da tarde desta quarta-feira (19), foi liberado, logo após audiência de custódia. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) já confirmou a saída dele do sistema prisional. O filho dele, um garoto de 13 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado e foi reintegrado à família.

Segundo a Polícia Militar, o pai, um homem de 66 anos, disse que o filho estava brincando com a sua cartucheira de fabricação caseira quando fez o disparo.

A PM informou que um funcionário de um hospital particular de Cariacica, para onde o adolescente foi levado, foi quem acionou os policiais. Após o primeiro atendimento, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu.

A polícia completou dizendo que o pai dos adolescentes estava no hospital e informou aos médicos que seu outro filho, de 13 anos – e que estava com ele na unidade – foi o autor do disparo acidental. Pai e filho foram encaminhados, com a arma, para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, para prestar esclarecimentos.

Na unidade policial, o pai dos adolescentes foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

"O adolescente de 13 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e foi reintegrado à família, após a mãe assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado", informou a Polícia Civil, por nota.

A arma, uma cartucheira de fabricação caseira, será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Civil.