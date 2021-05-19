Vídeo: PRF apreende tabletes de cocaína em forro de carro em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 51 tabletes de cocaína que estavam escondidos no forro do teto de um carro durante fiscalização no quilômetro 347 da BR 101, em Guarapari, nesta terça-feira (18). De acordo com a polícia, foram encontrados 47,5 quilos de pasta base para fabricação da droga e outros cinco quilos de cloridrato de cocaína.
PRF apreende tabletes de cocaína em forro de carro em Guarapari
A PRF informou também que o veículo, modelo Volkswagen Parati, possuía placas de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O motorista, um homem de 44 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem, o que levantou suspeitas da equipe. Ele alegou que receberia R$ 10 mil para fazer o transporte da droga até Vitória.
A PRF comunicou que o motorista foi preso e encaminhado, junto com as drogas, para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.