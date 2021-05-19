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Na BR 101

Vídeo: PRF apreende tabletes de cocaína em forro de carro em Guarapari

Segundo a PRF, as placas do carro eram de Campo Grande-MS; o motorista, de 44 anos, afirmou que receberia R$ 10 mil para levar a droga para Vitória

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 21:33

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 mai 2021 às 21:33
A PRF apreendeu 51 tabletes de cocaína escondidos em forro de carro em Guarapari
A PRF apreendeu 51 tabletes de cocaína escondidos em forro de carro em Guarapari Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu 51 tabletes de cocaína que estavam escondidos no forro do teto de um carro durante fiscalização no quilômetro 347 da BR 101, em Guarapari, nesta terça-feira (18). De acordo com a polícia, foram encontrados 47,5 quilos de pasta base para fabricação da droga e outros cinco quilos de cloridrato de cocaína.
PRF apreende tabletes de cocaína em forro de carro em Guarapari
A PRF apreendeu 51 tabletes de cocaína escondidos em forro de carro em Guarapari
A PRF apreendeu 51 tabletes de cocaína escondidos em forro de carro em Guarapari Crédito: Divulgação/PRF
A PRF informou também que o veículo, modelo Volkswagen Parati, possuía placas de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O motorista, um homem de 44 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem, o que levantou suspeitas da equipe. Ele alegou que receberia R$ 10 mil para fazer o transporte da droga até Vitória.
A PRF comunicou que o motorista foi preso e encaminhado, junto com as drogas, para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

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