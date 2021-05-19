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Segurança

Ciclistas relatam assaltos nas Cinco Pontes e PM promete reforço

A capitã Delcilene, da Polícia Militar, informou que não há impedimento de que a corporação transite nas passarelas, e afirma que esse tipo de policiamento será inserido nas ordens de serviço

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 21:00

Jorge Félix

Jorge Félix

Publicado em 

18 mai 2021 às 21:00
A Ponte Florentino Avidos é popularmente conhecida como Cinco Pontes
A Ponte Florentino Avidos é popularmente conhecida como Cinco Pontes Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
A ponte Florentino Avidos, conhecida popularmente como Cinco Pontes, é utilizada diariamente por quem precisa transitar pelos municípios da Grande Vitória. Há algum tempo, ciclistas têm reclamado de assaltos que acontecem no local. Em entrevista à TV Gazeta, o servidor público Gabriel Rosa contou que foi roubado na ponte quando passava com um colega.
"Os dois estavam armados, não tivemos o que fazer. Só entregar e seguir nosso caminho a pé. Talvez um posto ou uma base policial de um lado, ou de outro da ponte poderia ajudar. Algum serviço de segurança, algo inteligente poderia ser estabelecido para que isso pudesse ser evitado", disse.
Quem passa pelas Cinco Pontes durante o dia, diz ser um pouco tranquilo — mas no final da tarde o cenário muda e o perigo aumenta. À noite, um analista administrativo que prefere não se identificar sofreu assalto nas Cinco Pontes. Ele afirma que demorou cerca de 30 minutos para ser atendido pelo Ciodes, no 190.
"Passou uma viatura da polícia, foram sentido Museu da Vale, deram a volta e, em menos de cinco minutos, voltaram e informaram terem que voltar para Vitória", contou o analista.
Geraldo Graciano, vigilante que também passa diariamente pela ponte, detalha que foi assaltado duas vezes no local. "Da primeira vez, o criminoso levou minha bicicleta. Da segunda, levou a bicicleta, o celular, relógio e minha aliança, e do meu colega também. Estava armado e era agressivo. Além disso, um colega do 'pedal' foi assassinado ali em cima", relembrou.

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ASSASSINATO NAS CINCO PONTES

Carlos Renato de Souza, de 45 anos, foi roubado e assassinado no dia 14 de maio de 2019 nas Cinco Pontes, quando voltava para casa. Este ano, os criminosos, identificados como Daniel Braga e Emerson Moura, foram condenados a mais de 20 anos de prisão.
Cinco Pontes
Ciclista Carlos Renato morreu após reagir a assalto Crédito: Facebook
Em entrevista à TV Gazeta, a capitã Delcilene, da Polícia Militar, informou que não há impedimento de que a corporação transite nas passarelas, e afirma que esse tipo de policiamento será inserido nas ordens de serviço da PM.
"Contamos também com a parceria da Guarda Municipal, que tem ajudado muito no nosso trabalho. Também podemos contar com a questão do policiamento virtual. Temos uma câmera que pega parte da ponte. Isso também será trabalhado", garantiu.
Ela informou ainda que, de janeiro a abril deste ano, a PM realizou 78 operações na saída das Cinco Pontes.

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