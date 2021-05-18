Polícia desarticula quadrilha suspeita de assaltar 50 farmácias em Vitória

Iury e Paloma eram chefes da quadrilha especializada em assaltar farmácias em Vitória. Foram pelo menos 50 assaltos em seis meses Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Em apenas seis meses, um total de 50 farmácias foram assaltadas em média superior a oito roubos a estabelecimentos por mês. Essa prática criminosa recorrente na Capital deve diminuir, já que a polícia desarticulou uma quadrilha especializada neste tipo de roubo e prendeu dois suspeitos de chefiar a organização. Um dos líderes é uma ex-funcionária de estabelecimento do ramo. em Vitória , uma. Essa prática criminosa recorrente na Capital deve diminuir, já queneste tipo de roubo e. Um dos líderes é uma ex-funcionária de estabelecimento do ramo.

Apontada pela polícia como líder da quadrilha, Paloma Ribeiro dos Santos, de 22 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar no dia 5 de abril, data em que participou de pelo menos três assaltos a farmácias . O outro detido é o comparsa dela e também suspeito de chefiar o grupo criminoso, Iury Petter Leite dos Santos, de 18 anos, preso em casa nesta segunda-feira (17), como explicado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18) pelo delegado Gabriel Monteiro, que coordenou as investigações.

"Tivemos essa informação de que a chefe da quadrilha seria a Paloma e que ela já teria trabalhado por algum tempo em uma determinada farmácia. Ela já sabia o cotidiano, como era o funcionamento, e também os dias de maior movimentação de dinheiro. São elementos habituados à prática criminosa", afirma o delegado do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que efetuou a prisão da jovem.

ÁREA DE ATUAÇÃO

Segundo o delegado Gabriel Monteiro, a quadrilha atuava principalmente na área entre a Praia do Canto e Jardim Camburi, bairros que concentram muitos estabelecimentos do ramo e com amplas rotas de fuga. Com a retirada do grupo de circulação, a polícia acredita que os comerciantes terão mais tranquilidade. Um menor de idade que integrava a organização criminosa também foi apreendido.

Além de dinheiro, a quadrilha também roubava desodorantes e outros produtos das farmácias Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"A prisão dessa quadrilha vai trazer tranquilidade para os comerciantes da região entre a Praia do Canto e Jardim Camburi, porque ela vinha agindo desde novembro do ano passado. Com as prisões dos dois chefes e do adolescente, acreditamos que vai trazer um pouco mais de paz à população", destaca.

Na casa de Iury, os policiais encontraram dinheiro e tubos de desodorante provenientes de roubos anteriores. A polícia ainda apreendeu um simulacro de arma utilizado em assaltos praticados no último fim de semana, além de um motor de moto com restrição de furto e roubo.

PASSAGENS PELA POLÍCIA

Paloma e Iury são velhos conhecidos da polícia. Na ficha criminal da líder da quadrilha consta passagem por porte ilegal de arma de fogo, mesmo crime pelo qual o parceiro já havia sido preso. O jovem ainda acumula uma passagem por roubo. A primeira prisão, por furto qualificado, ocorreu em janeiro deste ano, e ele foi liberado em audiência de custódia. No dia 1º de abril o jovem foi novamente detido, desta vez por porte ilegal, sendo solto novamente.

O delegado Gabriel Monteiro, à esquerda coordenou as investigações que resultaram na prisão da quadrilha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

o criminoso foi preso em três oportunidades. Em resposta à reportagem de A Gazeta, a Centro de Triagem de Viana (CTV). Em pouco mais de cinco meses e com apenas 18 anos,. Em resposta à reportagem de Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Iury deu entrada no sistema prisional nos dias 16 de janeiro e 01 de abril. Em ambos os casos, ele foi solto no mesmo dia após audiência de custódia. Atualmente ele encontra-se preso no