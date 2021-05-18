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Ilha dos Ayres

Homem é assassinado a tiros em bairro de Vila Velha

O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (17). Mais de 15 cápsulas ficaram espalhadas pela rua

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 12:15

Publicado em 

18 mai 2021 às 12:15

  • Do G1/ES

Homem de 27 anos foi assassinado em Ilha dos Ayres
Homem de 27 anos foi assassinado em Ilha dos Ayres Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (17) no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com policiais que atenderam à ocorrência, Eliberto Godoy dos Santos possuía passagens criminais e havia deixado o presídio recentemente.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber quando o homem foi liberado. De acordo com informações da Sejus, Eliberto Godoy tem duas passagens. A última foi de 24/04/2014 a 04/05/2021. 
Mais de 15 cápsulas ficaram espalhadas pela rua. Testemunhas do crime contaram que Eliberto estava em pé em uma esquina do bairro por volta das 19h30, quando um carro preto parou próximo a ele. Quatro homens saíram do veículo e atiraram várias vezes contra a vítima.
Eliberto tentou correr, mas acabou caindo na rua, onde morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
O crime é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.

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