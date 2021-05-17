Motorista usa papel higiênico em placas para fugir de radar no ES

Uma carreta que circulava com placas ilegíveis, na noite desse domingo (16), foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na BR 101, em Viana. Segundo a PRF, o veículo apresentava as placas ilegíveis em virtude da aplicação de papel higiênico molhado sobre as letras e números inscritos, tanto as do cavalo mecânico, como a da carreta.
Dessa forma, o veículo não seria identificado por dispositivos eletrônicos, seja de radares, em caso de excesso de velocidade, ou até mesmo ao passar pelos postos de pedágio.
Os policiais avistaram o veículo Scania R124, carregado com pré-moldados, no Km 301 da BR 101, em Viana. Segundo a PRF, o caminhão seguia de São Paulo com destino a Linhares, município ao Norte do Estado.
Por não ter se tratado de adulteração da placa, que ocorre quando, por exemplo, coloca-se uma fita adesiva para que um caractere vire outro, não houve consequência criminal, ninguém foi preso. Também de acordo com a PRF, as medidas cabíveis ao caso são apenas administrativas, de modo que os responsáveis pelo veículo precisaram pagar multa pelo ocorrido.