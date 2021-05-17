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Motorista usa papel higiênico em placas para fugir de radar no ES

Segundo a PRF, o caminhão apresentava as placas ilegíveis em virtude da aplicação de papel higiênico molhado sobre as letras e números inscritos

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:18

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 mai 2021 às 18:18
Na BR 101
PRF flagra carreta transitando com placas tornadas ilegíveis em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Uma carreta que circulava com placas ilegíveis, na noite desse domingo (16), foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na BR 101, em Viana. Segundo a PRF, o veículo apresentava as placas ilegíveis em virtude da aplicação de papel higiênico molhado sobre as letras e números inscritos, tanto as do cavalo mecânico, como a da carreta.
Dessa forma, o veículo não seria identificado por dispositivos eletrônicos, seja de radares, em caso de excesso de velocidade, ou até mesmo ao passar pelos postos de pedágio.
Os policiais avistaram o veículo Scania R124, carregado com pré-moldados, no Km 301 da BR 101, em Viana. Segundo a PRF, o caminhão seguia de São Paulo com destino a Linhares, município ao Norte do Estado.
Por não ter se tratado de adulteração da placa, que ocorre quando, por exemplo, coloca-se uma fita adesiva para que um caractere vire outro, não houve consequência criminal, ninguém foi preso. Também de acordo com a PRF, as medidas cabíveis ao caso são apenas administrativas, de modo que os responsáveis pelo veículo precisaram pagar multa pelo ocorrido.

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