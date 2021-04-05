Grupo é preso suspeito de realizar assaltos em farmácias de Vitória

Polícia Militar prendeu 4 pessoas suspeitas de assalto a farmácias Crédito: Carlos Alberto Silva

Quatro pessoas foram presas na noite deste domingo (4) suspeitas de participarem de um grupo que é responsável por assaltos a farmácias, em Vitória . A Polícia Militar ainda apreendeu um veículo e recuperou objetos que foram roubados de uma farmácia do bairro Jardim Camburi

Na abordagem, a PM apreendeu um Toyota Etios, que era utilizado nas ações criminosos. Desodorantes e uma quantia em dinheiro também foram recuperados pelos militares. Tudo estava de posse do quarteto detido.

Para colocar os suspeitos atrás das grades, a polícia precisou de paciência e inteligência porque a quadrilha era bastante organizada e agia de forma coordenada. Entre os detidos, há um menor de idade. Ele e os outros dois homens eram chefiados por uma mulher, tida pela Polícia Militar como líder do grupo. Era ela quem escolhia as farmácias a serem roubadas e quem recrutava integrantes para os crimes.

Com a quadrilha, a PM apreendeu este Toyta Etios utilizado nos assaltos Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Nas investigações a PM concluiu que o grupo realizava ações conjuntas e agiam simultaneamente para despistar a ação da polícia e facilitar a fuga. Ao mesmo momento em que uma dupla realizava um assalto em um bairro, em outro local da capital, outros dois também praticavam, como explicado pelo major Gustavo, da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar.

"Fazendo uma análise criminal da nossa região (Jardim camburi), verificamos que um grupo de pessoas estava cometendo diversos crimes nas farmácias do município. Começamos a fazer um trabalho junto as vítimas e com o videomonitoramento público e privado para tentar identificar pessoas e veículos de apoio. Notamos que eles tinham cautela para atuar", explicou.

Segundo o major, inicialmente a quadrilha atuava no horário de fechamento das farmácias, mas depois passou a cometer os assaltos quando os estabelecimentos iniciavam o expediente.

O Major Gustavo, da 12ª Cia Independente participou da prisão do grupo que atuava em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/TV Gazeta