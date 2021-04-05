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Quatro detidos

Grupo é preso suspeito de realizar assaltos em farmácias de Vitória

De acordo com a polícia, a gangue da qual os suspeitos fazem parte já promoveu diversos assaltos a farmácias na Capital nos últimos meses

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2021 às 10:18
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar prendeu 4 pessoas suspeitas de assalto a farmácias Crédito: Carlos Alberto Silva
Quatro pessoas foram presas na noite deste domingo (4) suspeitas de participarem de um grupo que é responsável por assaltos a farmácias, em Vitória. A Polícia Militar ainda apreendeu um veículo e recuperou objetos que foram roubados de uma farmácia do bairro Jardim Camburi.

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Na abordagem, a PM apreendeu um Toyota Etios, que era utilizado nas ações criminosos. Desodorantes e uma quantia em dinheiro também foram recuperados pelos militares. Tudo estava de posse do quarteto detido.
Para colocar os suspeitos atrás das grades, a polícia precisou de paciência e inteligência porque a quadrilha era bastante organizada e agia de forma coordenada. Entre os detidos, há um menor de idade. Ele e os outros dois homens eram chefiados por uma mulher, tida pela Polícia Militar como líder do grupo. Era ela quem escolhia as farmácias a serem roubadas e quem recrutava integrantes para os crimes.
Polícia
Com a quadrilha, a PM apreendeu este Toyta Etios utilizado nos assaltos Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Nas investigações a PM concluiu que o grupo realizava ações conjuntas e agiam simultaneamente para despistar a ação da polícia e facilitar a fuga. Ao mesmo momento em que uma dupla realizava um assalto em um bairro, em outro local da capital, outros dois também praticavam, como explicado pelo major Gustavo, da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar.
"Fazendo uma análise criminal da nossa região (Jardim camburi), verificamos que um grupo de pessoas estava cometendo diversos crimes nas farmácias do município. Começamos a fazer um trabalho junto as vítimas e com o videomonitoramento público e privado para tentar identificar pessoas e veículos de apoio. Notamos que eles tinham cautela para atuar", explicou.
Segundo o major, inicialmente a quadrilha atuava no horário de fechamento das farmácias, mas depois passou a cometer os assaltos quando os estabelecimentos iniciavam o expediente.
Polícia
O Major Gustavo, da 12ª Cia Independente participou da prisão do grupo que atuava em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A prisão do quarteto não põe fim ao trabalho da Polícia Militar, visto que há indicativos de que mais pessoas tenham participado dos crimes cometidos a partir da segunda quinzena de dezembro de 2020.

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