Bairro Oriente

Motociclista morre após ser baleado e cair de moto em Cariacica

Moradores relataram que foram acordados por volta das 4h da manhã desta segunda (5) com o barulho de tiros

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 09:27

Kaique Dias

Motociclista morreu após ser baleado no bairro Oriente, em Cariacica
Parte da moto em que o homem estava ficou caída na calçada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motociclista sofreu um acidente e morreu depois de ser baleado na madrugada desta segunda-feira (5), em Cariacica. Mesmo após ser atingido por tiros, o homem conseguiu pilotar a moto até a Rua Clarício Alves Ribeiro, no bairro Oriente, onde caiu. 
Após a queda, moradores chamaram a Polícia Militar, acreditando se tratar de um acidente. Foi só quando a perícia da Polícia Civil chegou, que foi constatado que o homem havia levado tiros e, por isso, perdeu o controle da moto, bateu contra a porta de um estabelecimento comercial e morreu. De acordo com informações da TV Gazeta, ele foi atingido por quatro tiros, sendo três no tórax e um na perna direita.
Moradores contaram que foram acordados por volta das 4h da manhã desta segunda (5) com o barulho de tiros. 
O homem morto aparentava ter menos de 30 anos, mas a identificação dele não foi repassada pela polícia. 
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DLM) de Vitória. O caso será investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Com informações da TV Gazeta

